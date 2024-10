Deutschland – Niederlande: Fan-Protest! Deutliche Nachricht an die UEFA

Spruchbänder mit Botschaften sind in deutschen Fan-Kurven an der Tagesordnung. In der Bundesliga ist auf der Tribüne so was fast jeden Spieltag zu sehen. Bei der Nationalmannschaft sind solche Protest-Aktionen eher selten. Bei Deutschland – Niederlande tauchte nun aber ein solches Banner auf.

In der zweiten Hälfte von Deutschland – Niederlande zeigten Fans ein Banner mit einer deutlichen Nachricht an die UEFA. Sie protestieren gegen den aufgeblähten Spielplan.

Deutschland – Niederlande: Fan-Protest in der Südkurve

Plötzlich taucht auf der Südtribüne in der Münchner Allianz-Arena ein Banner auf. „X Injured – UEFA Profit over health“ (deutsch: X verletzt – Uefa Profit über Gesundheit), steht darauf geschrieben. Die Message dahinter ist eindeutig und aktuell extrem passend.

Die Anzahl der Spiele steigt in den vergangenen Jahren stark an. Mit dem neuen Format der Champions League sind es in der Gruppenphase alleine zwei Spiele pro Team mehr. Das wurde zuletzt auch von einigen Spielern heftig kritisiert. Nun senden auch die deutschen Fans eine deutliche Nachricht an die UEFA.

Deutschlands extremes Verletzungspech

Und aus deutscher Sicht ist dieses Thema tatsächlich ziemlich aktuell. Von den ursprünglich nominierten Spielern musste eine ganze Reihe absagen. Jamal Musiala, Robin Koch (beide Hüftprobleme), Kai Havertz (Knieprobleme) und David Raum (Sprunggelenksverletzung) sagten kurzfristig ab. Benjamin Henrichs reiste erst an, kehrte aber nach nur zwei Tagen zurück nach Leipzig.

Beim Spiel gegen Bosnien-Herzegowina verletzte sich dann auch noch Chris Führich, fällt mit einem Muskelfaserriss nun mehrere Wochen aus. Die Verletzungssorgen im deutschen Team sind in der aktuellen Länderspielphase riesig.