„Sky90“: Wird ER Opfer der Müller-Rückkehr in die Nationalmannschaft? Experte sicher – „Wird Diskussionen geben“

Die Europameisterschaft steht vor der Tür. Mitte der Woche hat Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für das Turnier bekanntgegeben. Natürlich war das auch bei „Sky90“ ein Thema.

Vor allem die Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels in die Nationalmannschaft wurde besprochen. Wer wird in der Auftaktpartie gegen Frankreich in knapp drei Wochen in der Startelf stehen? Die Experten bei „Sky90“ sind sich sicher, dass vor allem im Mittelfeld Löw noch einige Entscheidungen treffen muss.

„Sky90“: Runde diskutiert über Kader der Nationalmannschaft

In den vergangenen zwei Jahren liefen im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft meistens Joshua Kimmich und Toni Kroos auf der Doppelsechs auf. Wahlweise wurde das Mittelfeld durch Ilkay Gündogan und Leon Goretzka ergänzt.

„Sky90“: Mit der Rückkehr von Thomas Müller (Mitte) muss Jogi Löw (links) vor allem im Mittelfeld harte Entscheidungen treffen. Foto: imago images/Sven Simon

Wo wird Thomas Müller da seinen Platz finden? Die Runde ist sich sicher, dass die Rückholaktion des Bayern-Spielers nur Sinn macht, wenn dieser von Anfang an gesetzt ist.

Sky-Experte Lothar Mätthaus glaubt daher, dass Jogi Löw auf das bewährte Mittelfeld des FC Bayern setzen könnte. In München spielen meist Kimmich und Goretzka auf der Sechs – und Müller auf der Zehn.

Setzt Jogi Löw bei der EM auf das bewährte Bayern-Mittelfeld um Kimmich, Goretzka und Müller (v.l.n.r.)? Foto: IMAGO / Poolfoto

„Sky90“: Löw muss harte Entscheidungen treffen

Dann müsste der Bundestrainer aber Toni Kroos opfern. Das kann sich Experte Tobias Altschäffl zunächst nicht vorstellen, denn der 31-Jährige von Real Madrid ist bislang eigentlich in jedem Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft gesetzt gewesen.

Möglicherweise ersetzt Löw Goretzka aber auch mit Gündogan, „einen der besten Mittelfeldspieler der Premier League“, wie Lothar Matthäus findet. Und dann ist da auch noch die Frage nach Kai Havertz, der sich im Laufe der Saison beim FC Chelsea immer besser entwickelt hat.

Die „Sky90“-Runde ist sich jedenfalls sicher, dass es um die Entscheidungen, die Löw im Mittelfeld treffen muss, „noch Diskussionen geben wird“. Vor allem dann, wenn der Start in die Europameisterschaft misslingt. (mk)