Deutschland – Frankreich: Schalke-Fans fassungslos, als sie IHN sehen

Beim Testspiel-Kracher von Deutschland sind eigentlich viele Augen auf die Superstars des Gegners gerichtet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele oder Antoine Griezmann sind die absoluten Leistungsträger von Frankreich.

Doch es gibt auch einen anderen Spieler, bei dem die Schalke-Fans gleich zweimal hinsehen mussten, als er plötzlich in der Startaufstellung bei Deutschland – Frankreich stand.

Deutschland – Frankreich: Schalke-Fans fassungslos

Dabei begann Frankreich sogar zunächst ohne Kylian Mbappe und Ousmane Dembele. Die beiden Offensiv-Stars saßen gegen Deutschland erstmal nur auf der Bank. Eine große Überraschung gab es beim Weltmeister von 2018 dann aber in der Abwehr. Dort startete nämlich Jean-Clair Todibo. Den ganz großen Bundesliga-Nerds wird er ein Begriff sein. Vor allem die Fans des FC Schalke 04 konnten es nicht glauben, als sie seinen Namen sahen.

Auch interessant: Deutschland – Frankreich: Hammer vor Länderspiel! Wird ER jetzt Bundestrainer?

Der 23-Jährige wechselte zur Rückrunde der Saison 2019/20 auf Leihbasis vom FC Barcelona zu den Königsblauen, aber absolvierte nur zehn von 17 möglichen Spielen. Die restlichen fünf Partien fiel Todibo verletzungsbedingt aus, davor konnte er kaum überzeugen.

Ex-Schalker Todibo feiert gegen Deutschland sein Debüt für Frankreich. Foto: IMAGO/Nordphoto

Am Ende kehrte er zu Barca zurück – ohne einen einzigen Sieg mit S04. Anschließend gab es in seiner Karriere weitere Leihen zu Benfica Lissabon und Nizza. Vom französischen Klub wurde er im Sommer 2021 fest verpflichtet. Dort konnte er aufblühen und wurde jetzt mit dem Debüt in der Nationalmannschaft belohnt.

Todibo feiert Debüt

Sein erstes Spiel für Frankreich ist dann ausgerechnet gegen Deutschland. Und das auch noch im Stadion von Borussia Dortmund – dem Erzrivalen des FC Schalke 04. Die S04-Fans in den sozialen Netzwerken erkennen ihn sofort wieder. „Das ist doch Todibo, oder? Dass er jetzt auch noch Nationalspieler ist. Unglaublich“, „Todibo hat es echt geschafft. Krass“ und „Wann wohl die ersten Rabonas von Todibo kommen?“, heißt es in den sozialen Netzwerken. In Erinnerung geblieben ist den Schalke-Anhängern eine Rabona-Klärung von Todibo, wofür er lange gefeiert wurde.

Mehr News für dich:

Doch schon recht früh musste Todibo einen bitteren Rückschlag im Länderspiel einstecken. Nach vier Minuten ging das DFB-Team durch Thomas Müller in Führung. Die Deutschen spielten nach der Entlassung von Hansi Flick wie ausgewechselt. Unter Interimscoach Rudi Völler sah die erste Halbzeit über weite Strecken sehr ordentlich aus.