Deutschlands EM-Traum zerplatzt – Fans senden dennoch klare Botschaft ans DFB-Team

Leere Gesichter, weinende Fans, bedröppelte Spieler – geknickt verließen die Nationalspieler Deutschlands den Rasen. Der EM-Traum im eigenen Land platzt im Viertelfinale gegen Spanien. In der 119. Minute schockt Mikel Merino das DFB-Team.

Nach langem Rückstand hatte sich Deutschland selbst erst in letzter Sekunde die Verlängerung erkämpft. Dort roch es dann lange nach Elfmeterschießen – bis ein Ex-Dortmunder jegliche Hoffnungen zerstörte.

Deutschland: Merino schockt das ganze Land

Es war ein Auf und Ab der Gefühle. Kurz nach der Halbzeit war die Elf von Julian Nagelsmann durch Dani Olmo in Rückstand geraten. Mit einigen offensiven Wechseln brachte der Bundestrainer wieder Schwung in die Begegnung. Die Erlösung lieferte Florian Wirtz in der 89. Minute, als er aus kurzer Distanz die Verlängerung sicherte.

Dort angekommen trauten sich beide Mannschaften zunächst nicht mehr aus der Deckung, aus Angst vor entscheidenden Fehlern. Für Aufregung sorgte ein möglicher Handelfmeter, den Deutschland aber nicht gepfiffen bekam (hier mehr dazu lesen).

Dann der letzte bittere Moment, kurz bevor es ins Elfmeterschießen gegangen wäre. Bei einer Flanke von Dani Olmo entwischte Mikel Merino Antonio Rüdiger und kam frei zum Kopfball. Dieser schlug unhaltbar hinter Manuel Neuer ein – das Aus war besiegelt.

„Absolut unverdiente Niederlage“

Die Fassungslosigkeit war in diesem Moment allen ins Gesicht geschrieben. Egal ob Julian Nagelsmann, Toni Kroos oder die Fans auf den Rängen – die Tränen flossen. Nach diesem Fight auszuscheiden, das fühlte sich einfach ungerecht an.

Und so sahen es auch die zahlreichen TV-Zuschauer, die die Nationalmannschaft über 120 Minuten unterstützt und angefeuert hatten. Und trotz aller Enttäuschung: Viele Fans danken der Mannschaft für ihren Einsatz und das besondere Turnier im eigenen Land. Die Nationalmannschaft hat seine Fans wieder zurückgewonnen: