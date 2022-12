Deutschland – Costa Rica: Flick warnt vor Fußballzwerg – „Wäre vermessen und respektlos“

Am Donnerstag (1. Dezember) steht das Entscheidungsspiel für Deutschland gegen Costa Rica auf dem Programm. Mit einem Sieg kann Bundestrainer Hansi Flick schon fast sicher für das WM-Achtelfinale planen. Dieser wird allerdings kein Selbstläufer.

Vor dem Spiel Deutschland gegen Costa Rica hat sich Trainer Hansi Flick zur anstehenden Partie geäußert. Dabei hat er vor dem Gegner aus Mittelamerika gewarnt.

Deutschland – Costa Rica: Flick warnt vor Gegner

Wenn Deutschland am dritten Spieltag der WM-Gruppenphase auf Costa Rica trifft, spielt auch gleichzeitig der elfplatzierte der FIFA-Weltrangliste auf die auf Platz 31 rangierenden Costa-Ricaner. Doch auch trotz der großen Lücke zwischen den beiden Nationen weiß Flick um die Qualitäten des Gegners. Das hat er auf der Pressekonferenz des DFB vor dem Entscheidungsspiel klargestellt.

„Es wäre sehr vermessen und respektlos Costa Rica gegenüber, davon auszugehen, dass wir acht Tore schießen. Wir sind froh, wenn wir das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen versuchen, dass wir das Spiel von Anfang an für uns entscheiden. Was schwer wird. Nach einem 7:0 gegen Spanien so zurückzukommen gegen Japan. Mit solch einer Defensivleistung. Wir müssen sehen, was uns erwartet und gucken, dass wir eine Lösung haben“, so der Bundestrainer.

Deutschland – Costa Rica: Beide können noch weiterkommen

Im Anschluss hat Hansi Flick erklärt, dass er gegen die Mittelamerikaner ein sehr defensives Spiel von seinem Gegner erwartet. Dies läge dann besonders daran, dass auch die Mannschaft aus Costa Rica noch eine Runde weiterkommen kann.

„Wenn man auf die Tabelle schaut, hat Costa Rica schon auch die Chance ins Achtelfinale zu stoßen. Ein Remis für sie und ein Sieg für Spanien heißt, dass sie die nächste Runde erreichen. Von daher gehe ich schon von einer stark defensiven Mannschaft aus, wie sie es auch gegen Japan gemacht haben. Für uns ist es wichtig, dass wir dagegen gute Lösungen haben“, so der Bundestrainer abschließend.