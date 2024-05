Eishockey-WM 2024: Deutschland – Lettland im Live-Ticker: Absolute Machtdemonstration! DEB-Team feiert Schützenfest

Es fing bei der Eishockey-WM 2024 mit einem Sieg an, danach folgten zwei heftige Pleiten für das DEB-Team! Deutschland ist daher im vierten Gruppenspiel gegen Lettland (15. Mai, 16.20 Uhr) zum Siegen verdammt.

Lettland hat bisher alle seine Partien gewonnen, könnte mit einem weiteren Erfolg gegen Deutschland ins Viertelfinale bei dieser Eishockey-WM 2024 einziehen. Die DEB-Truppe wird jedoch was dagegen haben. Dennoch sind die Deutschen gewarnt!

Deutschland – Lettland im Live-Ticker

Nach den Niederlagen gegen die USA (1:5) und Schweden (1:6), die zu den großen Favoriten bei dieser Eishockey-WM 2024 gehören, soll für Deutschland wieder ein Sieg her. Gelingt das gegen Lettland? Mit unserem Live-Ticker bist du immer bestens informiert.

Deutschland – Lettland 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Tore: 1:0 Kahun, 2:0 Wissmann, 3:0 Pföderl, 4:0 Tuomie, 5:0 Peterka, 6:0 Michaelis, 7:0 Peterka, 7:1 Komuls, 8:1 Sturm

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.58 Uhr: Nach vier Spielen steht die DEB-Auswahl mit sechs Punkten auf Platz drei – die Konkurrenz spielt jedoch noch am Abend. Für Deutschland geht es am Freitag (17. Mai, 16.20 Uhr) weiter. Dann wartet Kasachstan – ein Sieg ist auch in diesem Spiel Pflicht, wenn man weiterkommen möchte. Bis dahin!

18.54 Uhr: Nach den beiden Klatschen gegen USA (1:6) und Schweden (1:6) schießt sich Deutschland den Frust von der Seele und feiert einen Kantersieg, der seinesgleichen sucht. Mit dem Spiel in Rücken geht es nun gegen Frankreich, Polen und Kasachstan um den Einzug in die K.-o.-Phase. Diese Partie hat ordentlich Selbstbewusstsein gegeben.

ENDE DES SPIELS

ENDE DES SPIELS: Und dann ist Schluss! Deutschland feiert den höchsten EM-Sieg seit 22 Jahren. Damals war es ein 9:2 gegen Japan – was eine Leistung!

18. Min: Es geht in die letzten zwei Minuten – es scheint bei dem 8:1 zu bleiben.

15. Min: Es ist etwas ruhiger geworden auf dem Eis. Das DEB-Team verwaltet die komfortable Führung und von Lettland kommt nicht mehr viel. Noch fünf Minuten auf der Uhr. Passiert hier noch was?

9. Min: Die Letten kommen zu ihrem zweiten Treffer! Doch der Jubel währt nur kurz, die Schiedsrichter entscheiden nach Videoüberprüfung auf Abseits – es wird immer bitterer für Lettland.

5. Min: Die Letten müssen nun aufpassen, dass es nicht zweistellig wird. Die Deutschen hören nicht auf und gehen immer weiter auf den nächsten Treffer – eine irre Leistung der Eishockey-Jungs.

4. Min: TOOOR! Und der nächste Treffer für Deutschland! Nico Sturm erzielt Tor Nummer acht für das DEB-Team – was für eine Machtdemonstration.

1. Min: Weiter gehts! Rein ins dritte und letzte Drittel – kann das DEB-Team die Führung noch weiter ausbauen? Schon jetzt ist es ein historischer Eishockey-Abend für Deutschland.

Ende 2. Drittel

ENDE DES ZWEITEN DRITTELS! Das waren unglaubliche 20 Minuten der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das war eine reine Machtdemonstration gegen die Letten. Es geht mit einer 7:1-Führung in die Kabine.

19. Min.: Lettland trifft! Komuls macht das erste Tor für den Außenseiter. Ob es bei diesem Treffer bleibt?

19. Min.: Die nächsten beiden Strafen nach einer Rudelbildung: Wieder ist es der Lette Freibergs und vom DEB-Team muss Michaelis auf die Strafbank.

16. Min.: TOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Es geht munter weiter. Peterka macht seinen zweiten Treffer in diesem Spiel.

12. Min.: Rudelbildung vor dem lettischen Tor! Es gibt zwei Zeitstrafen: Bei den Deutschen muss Stachowiak raus, Lettlands Freiberg kriegt ebenfalls zwei Minuten.

11. Min.: TOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Nächster Powerplay-Treffer. Dieses Mal ist es Michaelis, der gegen die vier Letten trifft.

10. Min.: Lettland macht es sich aber auch selbst schwer. Doppelte Unterzahl für die Letten!

6. Min.: TOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Jetzt wird es mehr als nur deutlich. Peterka erzielt seinen ersten Turniertreffer. 5:0 für das DEB-Team!

3. Min.: TOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Was ist denn hier los? Tuomie macht das 4:0 gegen Lettland! Die Letten nehmen direkt eine Auszeit, während das DEB-Team wie im Rausch.

1. Min.: TOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Keine 50 Sekunden gespielt und das DEB-Team trifft durch Pföderl. Der nächste Traumstart.

1. Min.: Weiter geht’s im zweiten Drittel. Kann Deutschland die Führung ausbauen?

Ende 1. Drittel

ENDE DES ERSTEN DRITTELS! Deutschland führt mit 2:0 gegen Lettland und das völlig verdient. Die DEB-Jungs sind die bessere Mannschaft und lassen die Letten so gut wie keine Chance. Darf gerne so weitergehen.

19. Min.: TOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Und die Überzahl wird direkt ausgenutzt. Wissmann setzt sich in einem Solo überragend durch und trifft zum 2:0!

18. Min.: Jetzt muss auch ein Lette raus: Abols kriegt für einen Bandencheck eine Zeitstrafe. Deutschland ist mittlerweile wieder komplett.

16. Min.: Erste Strafe der Partie: Wagner muss für zwei Minuten raus. Deutschland ist in Unterzahl.

13. Min.: Deutschland hatte jetzt zahlreiche Chancen, um auf 2:0 zu erhöhen. Hoffentlich rächt sich die schwache Verwertung nicht.

10. Min.: Die DEB-Truppe ist die bessere Mannschaft und führt daher auch verdient gegen bislang harmlose Letten.

6. Min.: TOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Ein Traumstart des DEB-Teams. Kahun trifft nach einer tollen Vorarbeit von Kälble.

1. Min.: Los geht’s mit dem ersten Drittel!

16.11 Uhr: So startet Deutschland: Grubauer im Tor, Wissmann, Müller, Peterka, Stachowiak und Reichel.

16.01 Uhr: Gute Nachrichten aus dem deutschen Lager! Nico Sturm kann heute gegen Lettland mitwirken. Gleiches gilt auch für Maksymilian Szuber, der ebenfalls wieder im Kader steht.

15.33 Uhr: Vor der Partie hat sich Bundestrainer Harold Kreis zu Wort gemeldet: „Wir hatten mit den USA und Schweden zwei sehr starke Gegner, die uns phasenweise sehr unter Druck gesetzt haben. Das hat uns gezeigt, dass wir unter anderem in der Defensivzone noch an Kleinigkeiten arbeiten müssen und jeder Spieler Klarheit darüber haben muss, was seine Aufgabe ist.“

14.25 Uhr: Wo wird das Spiel übertragen? Gute Nachricht: Deutschland gegen Lettland gibt es im Free-TV. Hier gibt es alle Infos.

13.08 Uhr: Große Hoffnung gibt es auch auf eine mögliche Rückkehr von NHL-Star Nico Sturm. Der 29-Jährige fehlte gegen die USA und Schweden aufgrund einer Knieverletzung, trainierte am Dienstag mit.

12.30 Uhr: Zwei der drei Gruppenspiele hat Lettland in der Overtime gewonnen. Gegen Polen gab es ein 5:4, gegen Frankreich ein 3:2 und zuletzt 2:0 gegen Kasachstan. Allerdings müssen die Letten noch gegen die Favoriten Schweden und USA ran.

11.15 Uhr: Mit Lettland kommt ein deutlich leichterer Gegner als die USA oder Schweden. Dennoch ist Deutschland gewarnt. Die Letten haben alle drei Spiele bisher gewonnen und haben gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Deutschland muss wiederum die restlichen drei Partien gewinnen, um sich für das Viertelfinale qualifizieren zu können.

Mehr Nachrichten für dich:

10.34 Uhr: Es ist das vierte Spiel bei dieser Eishockey-WM 2024 für Deutschland. Es muss dringend ein Erfolg für das DEB-Team her, um die Viertelfinal-Chance noch zu wahren. Los geht’s gegen Lettland um 16.20 Uhr.

Mittwoch, 15. Mai, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Das DEB-Team konnte sich nach zwei Niederlagen gegen die USA und Schweden ein wenig erholen. Heute steht das Duell gegen Lettland an. Gelingt wieder ein Sieg?