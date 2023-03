Deutschland – Belgien: Peinlich-Panne im Stadion! DFB leistet sich Fauxpas

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag (28. März, 20.45 Uhr) im Kölner RheinEnergie-Stadion auf Belgien. Das Spiel Deutschland gegen Belgien ist das zweite und zugleich letzte Testspiel der Länderspielpause. Gegen die „Roten Teufel“ möchte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick den zweiten Sieg hintereinander einfahren und ein Ausrufezeichen gegen eine starke Mannschaft setzen.

Doch schon vor dem Spiel hat sich der DFB blamiert. Im Rahmen des Länderspiels Deutschland-Belgien ist dem Deutschen Fußball-Bund eine peinliche Panne passiert, bei der man sich tatsächlich fragen sollte, wie das sein konnte.

Deutschland-Belgien: Kurioser Namensfehler

Vor dem Nachbarschafts-Test gegen die Nationalelf aus Belgien machte der DFB negativ auf sich aufmerksam. Während sich die Mannschaft von Flick intensiv auf den Härtetest gegen De Bruyne und Co. vorbereiten, wird das Müngersdorfer Stadion in Köln schon Schwarz-Rot-Gold geschmückt. Doch dabei ist den Verantwortlichen ein sehr kurioser Fauxpas passiert.

Über einem Aufzug im VIP-Teil des Stadions steht statt „Deutschland“ in Riesen-Lettern „Deutschalnd“. Da haben die Verantwortliche kurzerhand das eigene Land falsch geschrieben. Peinlich! Ob der DFB diesen Fehler noch bis zum Spiel korrigiert bekommt, bleib abzuwarten. Schon ein Tag vor dem Spiel schreibt der DFB negative Schlagzeilen. Bleibt nur zu hoffen, dass das kein schlechtes Omen für den Ausgang der Partie ist.

++ Deutschland – Belgien im TV und Livestream: Hier siehst du das Länderspiel live ++

Im Internet wird sich über die Panne reichlich amüsiert. „Wie peinlich ist das denn?“, „Oh Gott, jetzt wissen die noch nicht einmal, wie das eigene Land geschrieben wird“, „Just DFB-things“ oder „Der Zustand Deutschlands in einem Bild!“ heißt es derweil auf Twitter. Viel Häme für den ungünstigen Ausrutscher des DFB. Die Verantwortlichen meldeten sich zu diesem Fehler noch nicht zu Wort.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

DFB-Elf trifft auf Ex-S04-Coach

Sportlich stehen die Vorzeichen allerdings etwas besser: Nach dem 2:0-Sieg gegen Peru möchte die DFB-Elf gegen Belgien nachlegen. Die neuformierte Mannschaft möchte auch gegen einen Top-Gegner bestehen und zeigen, dass auf Dauer wieder mit ihr zu rechnen ist. Doch die Mannschaft aus Belgien ist gut drauf. Am vergangenen Freitag (24. März) gewann das Team um Coach Domenic Tedesco souverän mit 3:0 in Schweden und reist mit Selbstbewusstsein nach Köln. Tedesco feierte sein Trainer-Debüt bei den „Roten Teufeln“. Nach Stationen in Deutschland und Russland ist der Ex-Schalker seit Anfang Februar Nationaltrainer Belgiens. Er soll der alternden „Goldene Generation“ bei der EM im kommenden Jahr doch noch einen Titel bescheren.

Mehr News:

Peinliche Panne vor dem Spiel und starker Gegner im Spiel. Die Vorzeichen für einen großen Fußball-Abend der DFB-Elf könnten besser sein. Für Flick und Co. jedoch kein Grund, bange zu sein. Auch die deutsche Nationalmannschaft präsentierte sich bei ihrem ersten Spiel nach der WM-Blamage von Katar in einer guten Verfassung. Es verspricht, ein spannendes Spiel zweier Top-Mannschaften zu werden.