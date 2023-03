Deutschland – Peru im TV und Livestream: Hier siehst du das Länderspiel live im Free-TV

Nach der WM ist vor der EM. Das gilt zumindest für die Nationalmannschaft. Nach der erneuten WM-Pleite gilt es für Deutschland, die Fans wieder für sich zu gewinnen und vor der Heim-EM im Jahr 2024 mit Hilfe der Länderspiele eine Euphorie zu entfachen.

Du willst die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft auf ihrem Weg zur EM 2024 im TV und Livestream verfolgen? Wir verraten dir, wo du die Partien von Deutschland sehen kannst.

Deutschland im TV und Livestream bei ARD, ZDF und RTL

Für Deutschland ist das Jahr 2023 etwas speziell. Da man sich nicht für die EM 2024 qualifizieren muss, stehen erst einmal Testspiele auf Programm. Nach der Weltmeisterschaft will man sich durch die Freundschaftsspiele wieder in Form bringen. Bundestrainer Hansi Flick muss sich außerdem überlegen, wen er für die EM in Betracht zieht.

Doch wer übertragt die Spiele Deutschland‘ im TV und Livestream? Früher konnte man sich darauf verlassen, dass die Länderspiele der Nationalmannschaft bei den Öffentlich-rechtlichen-Sendern ARD oder ZDF gezeigt wurden. Doch mittlerweile ist auf RTL in den Kampf um die Übertragungsrechte für die Freundschaftsspiele und Co. Deutschlands eingestiegen und hat sich ein umfangreiches Paket gesichert.

Die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft:

25.03., Anstoß 20.45: Peru (Freundschaftsspiel/ZDF)

28.03., Anstoß 20.45: Belgien (Freundschaftsspiel/RTL)

RTL zeigt seit dem 4. Juni 2022 die Hälfte der Partien in der Nations League, der Qualifikationsspiele für EM und WM sowie der Testspiele. Doch was ist mit dem Rest? Den teilen sich das ZDF und die ARD – diese Spiele sind also weiter im Free-TV zu sehen oder können auch ohne Abo im Livestream verfolgt werden.

Weitere spannende Themen:

Europa League im TV und Livestream: Hier siehst du die Spiele

FC Schalke 04 im TV und Livestream: Hier siehst du die Spiele live

Champions League im TV und Livestream: Hier siehst du die Spiele live

Bei den Übertragungen von RTL sieht das etwas anders aus. Hier kannst du die Spiele von Deutschland im TV nur sehen, wenn du für das die privaten Sender bezahlst. Auch der Livestream auf RTL+ kann nur angeguckt werden, wenn du ein Abo abgeschlossen hast. Immerhin liegt dennoch ein ordentlicher Teil der Übertragungsrechte für die Nationalmannschaft bei Free-TV-Sendern. Die ansonsten großen Konkurrenten um Fußballrechte Sky und DAZN sind bei diesen Spielen bisher nicht eingestiegen.

EM 2024 im TV und Livestream

Bei der EM 2024 wird es hinsichtlich der TV- und Livestream-Übertragungen ziemlich kompliziert. Es gibt nämlich keinen Free-TV-Sender, wo du alle Spiele sehen kannst.

Nur die Telekom mit MagentaTV zeigt alle Partien 51 Partien der EM 2024 live. Bei der ARD und dem ZDF laufen insgesamt 24 Spiele. Hier wirst du auch alle Spiele Deutschland‘ sowie die Halbfinals und das Finale im TV und Livestream verfolgen können. Das ist aber noch nicht alles. Auch RTL hat sich Übertragungsrechte für die Europameisterschaft gesichert. Bei dem Privatsender aus Köln werden 17 Spiele zu sehen sein.

Neben der Nationalmannschaft interessierst du dich auch für den DFB-Pokal? Wir verraten dir, wo du die Spiele verfolgen kannst.>>>