Deutschland – Armenien: Kantersieg! DFB-Team zaubert sich an die Tabellenspitze

Wer hätte vor dem Aufeinandertreffen von Deutschland und Armenien damit gerechnet? In der Gruppe J thront derzeit Armenien an der Spitze. Deutschland und Hansi Flick wollen das ändern.

Für den Coach ist es erst das zweite Spiel als Bundestrainer. Kann Deutschland gegen Armenien einen weiteren Sieg feiern?

Deutschland – Armenien im Live-Ticker

Alle Infos zur Partie Deutschland – Armenien bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------------------------

Spielinfo Deutschland – Armenien:

Anstoß: Sonntag, 5. September, 20.45 Uhr

Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

-------------------------------------

Deutschland – Armenien 6:0 (4:0)

Tore: 1:0 Gnabry (7.), 2:0 Gnabry (15.), 3:0 Reus (35.), 4:0 Werner (44.), 5:0 Hofmann (52.), 6:0 Adeyemi (90+1.)

-------------------------------------

Aufstellungen

Deutschland: Neuer – Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer (83. Raum) – Kimmich (60. Gündogan), Goretzka – Gnabry (71. Adeyemi), Reus (60. Wirtz), Sané (60. Musiala) – Werner

Armenien: Yurchenko – Hambardzumyan (57. Terteyan), Haroyan, Voskanyan, Hovhannisyan – Grigoryan, Wbeymar (46. Udo), Barseghyan, Mkhitaryan, Bayramyan – Adamyan (46. Geloyan)

------------------------------------

ABPFIFF! Das war eine starke Leistung des DFB-Teams mit einem verdienten und deutlichen 6:0-Heimsieg. Die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick war über die gesamte Partie die bessere und ließ Armenien keine Chance. Weiter geht es am Mittwoch gegen Tabellenschlusslicht Island. Mit dem Sieg steht Deutschland in der Gruppe J an der Tabellenspitze.

90+1. TOOOOOOOR für Deutschland! Wieder wundervoller Kombinationsfußball der deutschen Nationalmannschaft. Debütant Adeyemi vollendet dann stark zum 6:0.

90. Es gibt nochmal drei Minuten Nachspielzeit.

83. Flick vergibt das nächste Debüt: U-21-Europameister Raum ersetzt Kehrer.

82. Werner macht das vermeintliche 6:0, wird aber wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen.

71. Nächster Wechsel von Flick: Doppeltorschütze Gnabry geht runter, Karim Adeyemi feiert sein Nationalmannschaftsdebüt.

62. Auf der Linie gerettet! Nach einem Konter kommt die Kugel über Umwege zu Hofmann, der direkt abzieht. Sein Schuss wird von einem Armenien-Spieler noch auf der Linie abgeblockt. Wenig später scheitert der gerade eingewechselte Musiala an Yurchenko.

60. Flick wechselt gleich dreimal: Gündogan, Wirtz und Musiala kommen für den heute starken Sane, Kimmich und Reus.

57. Terteyan kommt für Hambardzumyan, der verletzungsbedingt raus muss.

54. Fast das 6:0 für Deutschland! Werner legt im Strafraum uneigennützig auf Gnabry ab, der aber nicht ganz an den Ball kommt und den nächsten Treffer verpasst.

52. TOOOOOOOOR für Deutschland! Traumtor von Jonas Hofmann. Eine abgewehrte Kimmich-Ecke fällt Hofmann vor die Füße, der aus über 20 Metern ins untere Eck trifft. Yurchenko sah da nicht gut aus.

50. Erste Gelbe Karte der Partie für Kardoyan, der Kehrer böse umgrätscht.

46. Weiter geht's in der Mercedes-Benz-Arena. Die DFB-Elf kommt unverändert aus der Kabine. Armenien hat zweimal getauscht: Geloyan und Udo kommen für Angulo und Adamyan.

HALBZEIT! Was für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die hier im Vergleich zum Liechtenstein-Spiel komplett anders auftritt. Bereits in der Anfangsphase sorgte Gnabry mit seinem Doppelpack für zwei frühe Tore. Reus erhöhte auf 3:0 und Werner erzielte den vierten Treffer der ersten Halbzeit. Das kann nach dem Seitenwechsel gerne so weitergehen.

44. TOOOOOOOR für Deutschland! Und ja, sie treffen tatsächlich zum 4:0. Kimmich mit einem super Chipball zu Goretzka, der mit dem Kopf auf Werner auflegt. Der Stürmer muss nur noch einschieben.

40. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit laufen. Können die Deutschen hier noch zum 4:0 treffen?

35. TOOOOOOOR für Deutschland! Was für ein Traumtor! Langer Ball von Gnabry auf Werner, der wunderbar auf Reus ablegt und der BVB-Kapitän schließt sofort ab und lässt Yurchenko dieses Mal keine Chance.

33. Reus zwingt Yurchenko zur Parade. Das DFB-Team spielt hier weiter munter auf. Armenien kommt kaum aus der eigenen Hälfte raus.

26. Riesenbock in der Armenien-Verteidigung! Gnabry hat das Auge für Werner, der allerdings nicht an den Ball kommt. Glück für die Gäste!

22. Es geht offensivfreudig wieder! Leroy Sane schießt mit rechts aus 18 Metern direkt ab. Sein Schuss knallt leider gegen die Latte.

15. TOOOOOOR für Deutschland! Na es geht doch. Schöner Kombinationsfußball der Deutschen und erneut ist es Gnabry, der die Kugel im Strafraum bekommt und direkt abzieht. Yurchenko war zwar noch dran, aber kann das zweite Gegentreffer nicht verhindern.

11. Und der nächste Abschluss der Deutschen! Sane probiert es aus der Distanz, Yurchenko kann zur Ecke abwehren.

8. Beinahe das 2:0! Goretzka bekommt die Kugel am Sechszehner und hämmert ihn deutlich übers Gehäuse.

7. TOOOOOOR für Deutschland! Was für ein Start für die deutsche Nationalmannschaft. Gnabry wird von Goretzka wunderbar bedient und schießt aus spitzem Winkel direkt ab. Keine Chance für Armenien-Keeper Yurchenko.

5. Jetzt auf der anderen Seite die erste Möglichkeit für das DFB-Team. Nach einer Ecke kommt Thilo Kehrer zum Kopfball, der die Oberkante der Latte streift.

2. Der erste Abschluss der Partie gehört den Armeniern. Mkhitaryans Schuss aus knapp 18 Metern geht jedoch deutlich übers Tor.

1. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart! Die deutsche Mannschaft spielt die erste Halbzeit in den weißen Trikots von rechts nach links.

Vor der Partie gibt es noch eine Schweigeminute für den Bomber der Nation. Gerd Müller ist vor kurzem im Alter von 75 Jahren verstorben.

20.40 Uhr: Die beiden Mannschaften stehen bereit. Die Nationalhymnen laufen.

19.46 Uhr: Im Vergleich zum Liechtenstein-Spiel nimmt Bundestrainer Flick sechs personelle Änderungen vor: Im Tor kehrt Neuer nach der Verletzung für Leno ins Tor zurück. Havertz (grippaler Infekt) und Gosens (Kapselverletzung) fallen aus. Auf der Bank sitzen Baku, Gündogan und Musiala. Heute anfangen dürfen Hofmann, Rüdiger, Goretzka, Reus und Gnabry.

14.46 Uhr: Vor seiner Heim-Premiere gegen Armenien bittet Cheftrainer Hansi Flick um Geduld. Dennoch will der 56-Jährige die drei Punkte. „Es braucht ein bisschen Zeit, um neue Ideen und die Spielphilosophie zu implementieren“, so Flick.

Deutschland gegen Armenien live im TV und Livestream

12.15 Uhr: Die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien gibt es wie immer live im TV bei RTL und im Livestream bei TVNow zu sehen. Alle weiteren Informationen zum Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

Sonntag, 5. September, 9.19 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Spiel zwei von drei dieser Länderspielreise steht an. In etwas über elf Stunden gehen in der Stuttgarter Arena die Lichter an.

17.29 Uhr: Heiß diskutiert wird auch die Personalie Leroy Sané. Gab es zu Bayern Zeiten Reibungen zwischen ihm und Flick? Der Coach antwortet: „Das ist Unsinn. Wir haben immer offen über Dinge gesprochen, auch jetzt. Wir haben keine Probleme gehabt und werden sie hier auch nicht haben.“

16.24 Uhr: Gegen Liechtenstein musste Jogi Löw noch auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Am Sonntag wird der Bayern-Keeper aller Voraussicht nach aber wieder auf dem Feld stehen.

------------------------------------

Top-Sport-News:

Doppelpass (Sport 1): Bundesliga-Star sorgt mit dreister Aktion für hitzige Debatte – „Nicht zu tolerieren“

Sportschau (ARD): Autsch! Moderatoren-Duo muss bittere Pille einstecken

Mick Schumacher: Böser Zoff mit Kollege Mazepin – Sebastian Vettel ist der Leidtragende

---------------------------------------

15.11 Uhr: Ja, es ist wirklich war. Armenien reist als Gruppenerster an. Zehn Punkte aus vier Spielen sprechen für sich. Mit einem Sieg würde sich die DFB-Elf den Platz an der Sonne sichern.

Samstag, 4. September, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die WM-Qualifikation. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Infos.