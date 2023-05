DAZN: DAS gab es noch nie – Kunden müssen sich entscheiden

Neuheit in der Bundesliga! Wer am Freitagabend (5. Mai) aus Gewohnheit das Abendspiel bei DAZN sehen will, der sollte aufpassen. Denn sonst könnte es sein, dass man ungewollt ein zweites Spiel verschläft.

Grund ist eine kurzfristige Spielverlegung seitens der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Auch DAZN war in den Prozess eingebunden und gab letztlich grünes Licht.

DAZN: Doppelte Action am Freitagabend

Was ist da los? Ursprünglich war auch für den 31. Spieltag nur eine Partie am Freitagabend geplant. Im Abstiegskampf versucht der FC Schalke 04 bei den Bayern-Bezwingern aus Mainz wertvolle Punkte zu sammeln. So weit, so normal das Pensum für den übertragenden Streamingdienst.

Kurzfristig nun aber noch ein zweites Spiel hinzu. Weil Bayer Leverkusen in der kommenden Woche im Halbfinale der Europa League antritt, wünschte sich der Verein eine maximale Regenerationsphase (hier mehr dazu). Ursprünglich war die Partie für sonntags angesetzt gewesen – und wäre damit ebenfalls bei DAZN zu sehen gewesen. Ein Fakt, der die Verlegung sicherlich erleichtert haben dürfte.

Großes Programm für Zuschauer

„Bayer Leverkusen und die DFL sind auf uns mit der Bitte zugekommen, das Spiel zu verlegen“, erklärte ein Unternehmenssprecher von DAZN über das Zustandekommen. „Im Sinne unserer guten Partnerschaft sind wir diesem Wunsch nachgekommen.“

Für die fußballinteressierten Kunden bedeutet das, dass sie am Freitagabend die Qual der Wahl beim Bundesligaprogramm haben und sich entscheiden müssen. Insgesamt drei Optionen gibt es für sie. Denn: „Wir werden am Freitagabend um 20.30 Uhr einmalig zwei Partien live übertragen, sowohl als Einzelspiel als auch als Konferenzprogramm“, lässt der Rechteinhaber wissen.

DAZN: Wichtige Spiele

Und für die beteiligten Teams geht es um einiges. Während Schalke um den Klassenerhalt kämpft, schielt Mainz auf die europäischen Plätze. Dort hat es sich Bayer Leverkusen bequem gemacht und will gegen Köln seine Serie weiter ausbauen. Für die im Mittelfeld gefangenen Kölner geht es zwar sportlich um nichts mehr, doch ein Derby-Sieg heilt bekanntlich Wunden. Ein packender Fight ist also fest eingeplant.