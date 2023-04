Sky, DAZN & Co. horchen auf: Bundesliga schreibt neues Rechte-Paket aus

Bahnt sich der nächste Hammer in der Rechtevergabe der Bundesliga an? Die derzeitigen Rechteverträge gelten noch bis zur Saison 24/25. Doch schon jetzt sickern Details zur nächsten Vergabe durch. Und da dürften Sky, DAZN und Co. aufhorchen.

Allerdings: Dabei scheint es sich nicht um direkte Konkurrenz für die Platzhirsche Sky und DAZN der Bundesliga-Übertragung zu handeln. Offenbar denkt die DFL darüber nach, ein gänzlich neues Paket auszuschreiben.

Sky, DAZN & Co: Noch ein neues Paket

Der Rechte-Dschungel ist für Zuschauer in den letzten Jahren immer undurchsichtiger geworden. Dabei ist es zumindest was die Bundesliga angeht noch relativ überschaubar. Die Live-Rechte sind an lediglich zwei Parteien vergeben.

Während Pay-TV-Riese Sky sich vornehmlich auf die Samstagsspiele inklusive der Konferenz beschränkt (zusätzlich auch die englischen Wochen), sendet Streaminganbieter DAZN verlässlich am Freitag und am Sonntag. Darüber hinaus gibt es diverse Rechtepakete für Zweit- und Drittverwertung, Audioübertragung und anderen Spezifikationen. Und nun scheint noch ein neues Paket seinen Weg in die Ausschreibung zu finden.

Bundesliga im Auto

So berichtet die Plattform „Spobis“, dass die DFL die Bundesliga auch ins Auto bringen wolle. Ja, richtig gehört. „In-Car-Entertainment“ soll das neue Paket heißen, welches Bundesliga-Lizenzen abgekoppelt von Sky und DAZN auf ein neues Level heben würde.

Das Paket soll sich tatsächlich auf Übertragungsrechte beziehen, die über Multimedia-System von Personenwagen wiedergegeben werden. Wie genau das aussehen könnte, bleibt vorerst abzuwarten. Klar scheint dagegen, dass sich diesbezüglich schon ein Pilotprojekt zwischen DFL und BMW in der Testphase befindet. Und auch Audi und Mercedes sollen schon Interesse angemeldet haben.

Sky, DAZN und Co: Nächste Rechte-Schlacht?

Dennoch dürfte das Paket auch die bisherigen Rechteinhaber interessieren, denn so bekommen noch mehr Partner etwas vom großen Kuchen ab. Und im Zweifel steigt auch der gesamte Preis des Premiumprodukts der DFL, sodass man tiefer in die Tasche greifen muss.

Abseits dessen könnte es allerdings dennoch zu einem erneuten Wettbieten um die Haupt-Fernsehrechte der Bundesliga kommen. Denn neben Sky und DAZN schielen auch große Marken wie Amazon Prime oder Apple auf die lukrativen Fußballrechte.