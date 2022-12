Cristiano Ronaldo am Boden: Drei Schläge ins Gesicht des Superstars

Alles fing so gut an. Gleich im ersten Spiel bei der WM 2022 gelang Cristiano Ronaldo ein Tor. Doch danach ging es nur noch bergab.

Statt der erhofften Rehabilitation von der Schmach bei Manchester United landete Cristiano Ronaldo auch bei Portugal auf dem Abstellgleis. Gegen die Schweiz musste er nun auf der Bank platznehmen. Ein Schlag ins Gesicht für CR7. Und es kam noch schlimmer.

Cristiano Ronaldo: Drei Nackenschläge für den Superstar

Bei fünf Weltmeisterschaften immer getroffen – ein Rekord für eine lebende Legende. Der Start in die WM 2022 lief mit Tor und Sieg nahezu perfekt. Doch was folgte, wirkt wie das nächste Kapitel im schleichenden Niedergang eines Weltstars. Der Ausraster nach Abpfiff gegen Uruguay, die Auswechslung gegen Südkorea und nun auch noch das: Erstmals in seiner WM-Geschichte saß Ronaldo zum Anpfiff auf der Bank.

Portugal-Coach Fernando Santos nahm ihn aus der Startelf. Für den erfolgsvernarrten Star ein heftiger Nackenschlag. Bei der WM 2022 wollte er sich nach dem unrühmlichen Aus bei Manchester United auf der größtmöglichen Bühne für eine neue Aufgabe empfehlen. Stattdessen landete er wie bei den „Red Devils“ auf der Bank.

Ronaldo sitzt, sein Vertreter zaubert

74 Minuten musste er zusehen, wie ohne ihn der Knoten platzte. Wie entfesselt spielte Portugal die Schweiz in Grund und Boden. Man of the Match: Goncalo Ramos – der für ihn auf dem Platz stand.

Ausgerechnet sein Vertreter verzauberte Portugal und das Lusail-Stadion. Sein Dreierpack – drei Schläge ins Gesicht von Cristiano Ronaldo. Als der schließlich unter tosendem Jubel der Fans eingewechselt wurde, war die Partie längst entschieden. Und ein Tor wollte ihm erneut nicht gelingen.

Mehr Nachrichten:

Wars das? Schwer vorstellbar, dass Portugals Coach Goncalo Ramos nach dessen Dreierpack wieder rausnimmt. Im Viertelfinale gegen Marokko (Samstag, 16 Uhr) wird CR7 wohl wieder auf der Bank sitzen.