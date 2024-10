FC Schalke 04: Mit Cristiano Ronaldo – van Wonderen überrascht mit Maßnahme

Das Debüt für Kees van Wonderen mit dem FC Schalke 04 ging völlig in die Hose. Gegen Hannover 96 gab es eine verdiente Niederlage, bei der die Profis eine miserable Leistung zeigten. Das soll sich in Zukunft natürlich ändern. Mit dem Neu-Coach soll die sportliche Wende her.

Dafür greift der Niederländer zu vielen Maßnahmen. Zu einer zählt auch Superstar Cristiano Ronaldo. Mit ihm will van Wonderen die Spieler des FC Schalke 04 dazu bewegen, bessere Profis zu werden.

FC Schalke 04: Van Wonderen überrascht mit Maßnahme

Die Hoffnung beim FC Schalke 04 ist groß, dass Kees van Wonderen für bessere Zeiten sorgt. Dass es keine einfache Aufgabe für ihn wird, weiß der 55-Jährige. „Ich möchte nicht zu einem Verein kommen, wo alles perfekt ist. Ich möchte gestalten. Und ich habe keine Angst davor, sondern das motiviert mich zusätzlich“, sagte der Niederländer der „Sport Bild“.

Auch interessant: FC Schalke 04: Trainer-Beben! Paukenschlag vor Fürth-Spiel

Motivieren will er auch seine Spieler, die bei seiner Premiere eine Lustlos-Leistung zeigten und in Hannover das Spiel völlig verdient verloren haben. „Ich möchte keine Sammlung mit Regeln präsentieren. Ich habe der Mannschaft nur eine Folie in meiner Präsentation gezeigt, auf der Michael Jordan, Cristiano Ronaldo und Roger Federer zu sehen waren. Dazu habe ich geschrieben, was ich erwarte: ,Profi sein!‘ Dass man jeden Tag versucht, ein besserer Spieler zu werden – so wie Jordan, Ronaldo und Federer.“

Was genau bedeutet das? „Zum Beispiel, dass die Spieler in einer Videoanalyse nicht in der letzten Reihe sitzen und sich einfach nur etwas erzählen lassen. Nein, sie sollen aufstehen, nach vorne gehen, Fragen stellen, Vorschläge machen“, betont der S04-Trainer.

Van Wonderen träumt vom Aufstieg

Während van Wonderen und der FC Schalke 04 in dieser Saison wohl nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden – dafür ist der Saisonstart mit nur acht Punkten einfach zu schlecht – soll es im kommenden Jahr anders laufen. „Unsere Devise ist: Wir wollen im nächsten Jahr eine Mannschaft haben, die oben mitspielt. Aber aktuell geht unser Blick auf das Hier und Jetzt, auf das Spiel gegen Fürth“, sagte van Wonderen.

Mehr Nachrichten für dich:

Am Samstag (26. Oktober, 13 Uhr) steht für den neuen Trainer dann die Premiere in der Veltins-Arena statt. Dann wird er auf die ersten drei Punkte an der Seitenlinie der Königsblauen hoffen.