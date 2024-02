Wolfsburg – Dortmund: Fans lassen Sky-Mann völlig aus dem Sattel gehen – „Geht’s noch?“

Wer am Samstagnachmittag die Begegnung zwischen Wolfsburg und Dortmund sehen wollte, der musste einiges an Zeit mitbringen. Im Zuge des DFL-Protests flogen auch hier wieder zahlreiche Tennisbälle aufs Feld (hier mehr dazu erfahren). Es gab Unterbrechungen und jede Menge Nachspielzeit.

+++ BVB droht DFB-Fiasko – können die Stars das Schlimmste verhindern? +++

Schon da zeigte sich Sky-Kommentator Kai Dittmann nur in beschränktem Maße begeistert. Doch kurz vor Abpfiff zwischen Wolfsburg – Dortmund machten ihn die Gästefans dann richtig sauer. Was war passiert?

Wolfsburg – Dortmund: Zahlreiche Pausen

Sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang sorgten Heim- und Gästefans durch das Werfen von Tennisbällen und Flummis für mehrere Unterbrechungen. Der Protest gegen die Investoren-Abstimmung der DFL geht weiter – und wird extremer.

+++ Terzic schockiert Fans – Champions League in Gefahr? +++

Schon da zeigte sich, dass Dittmann mit der aktiven Fanszene nicht zwangsläufig auf einer Wellenlänge ist. Zwar erklärte er, dass er Verständnis für Protest habe. Doch aktuell würden die Unterbrechungen aus seiner Sicht Überhand nehmen, die vielen Pausen stören.

Attacke gegen Wolfsburger

Letztlich konnte das Spiel aber dann doch fortgesetzt und zu Ende gebracht werden. Doch zum Schluss der Partie wurde es kurz hässlich – und zwar nicht aus Protestgründen. Tief in der Nachspielzeit bekamen die Wolfsburger gegen Dortmund vor der Gästekurve einen Eckball.

Als Lovro Majer diesen ausführen wollte, flogen plötzlich Gegenstände in seine Richtung. Ein Feuerzeug traf ihn gar am Kopf. Wieder kam es zu einer kurzen Unterbrechung. In diesem Moment verlor Dittmann jegliches zuvor noch irgendwie aufgebrachte Verständnis.

Noch mehr von uns liest du hier:

Das habe alles nichts mehr mit Protest zu tun, donnerte er. „Von welchem Stern seid ihr denn?“, fragte er in Richtung der Dortmunder. „Gegenstände werfen, geht’s noch?“ Glücklicherweise trug Majer keine Verletzung davon.

Wolfsburg – Dortmund: Maues Remis

Letztlich bracht auch die anschließende Ecke keine Gefahr mehr. Der unansehnliche Kick endete mit einem 1:1. Insbesondere der Auftritt von Schwarz-Gelb warf vor dem Champions-League-Duell gegen Eindhoven allerdings viele Fragen auf.