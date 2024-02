Wolfsburg – Borussia Dortmund: Terzic schockiert Fans – Champions League in Gefahr?

Wenige Minuten bevor die Partie Wolfsburg – Borussia Dortmund anfing, schlugen die Fans des BVB schon die Hände überm Kopf zusammen. Beim Anblick der Startaufstellung wollten sie ihren Augen nicht so recht trauen. Was hatte Trainer Edin Terzic jetzt wieder angestellt?

Die Antwort gab der Cheftrainer dann selbst vor dem Spiel zwischen Wolfsburg und Borussia Dortmund. Dort erklärte er, was es mit der Abwesenheit von Donyell Malen in der Startelf auf sich hatte. Droht der nächste Ausfall?

Wolfsburg – Borussia Dortmund: Malen startet nicht

Noch vor einer Woche war Donyell Malen der gefeierte Star im Ruhrgebiet (hier mehr zu ihm lesen). Mit zwei Treffern hatte er maßgeblichen Anteil am 3:0-Erfolg des BVB gegen den SC Freiburg. Der Niederländer ist seit einigen Wochen in guter Form. Dennoch sagten nicht wenige nach dem Duell gegen den Sportclub, dass dies sein bestes Spiel in Schwarz-Gelb gewesen sei.

Auch spannend: Trainer-Schreck Borussia Dortmund? BVB könnte für Entlassung sorgen

Kein Wunder also, dass auch bei der Reise nach Niedersachsen alle Malen in der Startelf erwartet hatten. Das trat allerdings nicht ein. Malen reiste zwar mit, durfte aber nicht starten. Stattdessen ersetzte ihn Rückkehrer Julian Brandt auf dem Flügel.

Terzic erklärt Entscheidung

Was hatte es bei Wolfsburg – Borussia Dortmund damit auf sich? Die Verwunderung bei den Fans war jedenfalls groß. Schnell sorgte Edin Terzic jedoch für Klarheit. Eigentlich war vorgesehen, dass Malen auch gegen die Wölfe wieder von Anfang an spielt. Jedoch zog sich der Niederländer unter der Woche eine leichte Knieverletzung zu.

Es handelte sich also um eine Vorsichtsmaßnahme. Zudem erklärte Terzic, dass man nach dem Warmmachen entscheide, ob der 25-Jährige überhaupt zum Einsatz kommen kann. Einen längeren Ausfall will man auf keinen Fall riskieren.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: Generalprobe

Denn schon am kommenden Dienstag steht das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League an. Das Duell gegen die PSV Eindhoven ist sowohl sportlich als auch wirtschaftlich extrem wichtig. Da will man auf keinen Fall auf Malen verzichten müssen.

Noch mehr Neuigkeiten liest du hier:

„Wir wollen nicht, dass es etwas Langfristiges wird“, sagte Terzic vor Wolfsburg – Borussia Dortmund mit Blick auf seinen Flügelspieler. Ob es bis Dienstag wieder für die volle Belastung reicht, bleibt abzuwarten.