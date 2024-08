Bremen – Dortmund: BVB-Fans schäumen wegen IHM vor Wut – „So ein Witz“

Aufreger-Themen in der Bundesliga gibt es fast wöchentlich. Mal sind es die VAR-Entscheidungen, mal ist es der Schiedsrichter. Eine DFB-Entscheidung vor der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund sorgte schon für mächtig Aufsehen.

Dementsprechend stand Schiedsrichter Robert Hartmann im Mittelpunkt bei Bremen – Dortmund. Die BVB-Fans waren angefressen und zeigten deutlich, was sie vom Unparteiischen halten.

Bremen – Dortmund: BVB-Fans schäumen vor Wut

Was war passiert? Dass die Schiedsrichter in dieser Saison noch härter vorgehen werden, ist bereits bekannt. Spieler, die sich beschweren, kriegen sofort eine Gelbe Karte. Nur noch der Kapitän darf mit dem Unparteiischen diskutieren. Bei der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund waren es aber andere Gründe, weshalb die BVB-Fans toben.

In der ersten Halbzeit bekamen Waldemar Anton und Niklas Süle von Schiri Hartmann die Gelbe Karte. Während Anton sich diese mit zwei Fouls verdient hatte, beschwerte sich Süle nach einem Foul bei Hartmann. Der verwarnte den Innenverteidiger umgehend. Die Dortmunder Anhänger waren hier bereits über die kleinliche Art und Weise des Unparteiischen extrem wütend.

Weiter ging es nach dem Seitenwechsel. Julian Ryerson bekam nach einem taktischen Foul ebenfalls die Gelbe Karte. Wenige Augenblicke später folgte der vierte BVB-Verteidiger, der ebenfalls verwarnt wurde. Es war ein Foul, das später große Folgen für den Nationalspieler hatte.

„Lächerlich“

Denn Schlotterbeck wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz verwiesen. Anders als bei der ersten Gelben Karte, die äußerst fraglich war, war das zweite Foul des Abwehrspielers richtig. Deshalb sind die Dortmund-Fans außer sich: „Das ist doch lächerlich, was der Hartmann pfeift“, „Die erste Gelbe Karte war ein Fehler und jetzt fliegt er natürlich vom Platz. Einfach nur noch sprachlos“ und „Was der Hartmann heute wieder macht, ist ein Witz. Wie kann man so kleinlich pfeifen?“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Der BVB und Hartmann haben eine Vorgeschichte. Der Schiri war nämlich an einer mehr als nur brisanten Entscheidung gegen die Borussia involviert. Am 29. April 2023 waren die Dortmunder als Tabellenführer in Bochum zu Gast und kamen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Hartmann sorgte dabei als VAR für Empörung, als Karim Adeyemi im gegnerischen Strafraum deutlich von den Beinen geholt wurde. Schiri Sascha Stegemann pfiff die Aktion nicht und auch Hartmann griff nicht ein. Seitdem hat er in Dortmund keinen guten Ruf und wird sich auch nach dem 0:0 zwischen Bremen und dem BVB keine Freunde mehr in Dortmund machen.

Aber auch die Schiedsrichter-Leistung änderte nicht an der harmlosen Leistung der Dortmunder, die gegen Bremen große Probleme hatten. Werder war über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft und hätte sich den Heimsieg verdient gehabt.