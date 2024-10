Union Berlin – Borussia Dortmund: Bosse hellwach – empfiehlt ER sich für einen Wechsel?

In der Partie Union Berlin – Borussia Dortmund geht es für den BVB nur um eines: Den Anschluss an die Tabellenspitze der Bundesliga zu halten. Doch gegen den Klub aus der Hauptstadt erwartet das Team von Trainer Nuri Sahin ein zähes Spiel.

Der Blick der Dortmunder Chefetage könnte beim Spiel Union Berlin – Borussia Dortmund jedoch ganz woanders hingehen. Im Sommer verließ ein Spieler den BVB noch auf eigenen Wunsch – führt sein Weg schon bald wieder zurück?

Union Berlin – Borussia Dortmund: Rothe trumpft auf

Tom Rothe ist bei Union Berlin so etwas wie der Mann der Stunde. Der erst 19-jährige Linksverteidiger war diesen für fünf Millionen Euro aus Dortmund gekommen, nachdem ihm dort keine regelmäßige Spielzeit in Aussicht gestellt werden konnte. In Berlin bekommt Rothe diese nun, erzielte gegen Hoffenheim sogar schon sein erstes Tor.

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die BVB-Bosse Rothe beim anstehenden direkten Duell besonders im Auge haben. Bei den Transferverhandlungen um den gebürtigen Rendsburger soll sich der BVB mit Union Berlin auf eine Rückkaufklausel verständigt haben. Diese liege bei rund zehn Millionen Euro, heißt es. Bedeutet: Spielt Rothe in Berlin weiter groß auf, kann der BVB den Linksverteidiger zum Schnäppchenpreis zurück nach Dortmund holen.

Rothe offen für BVB-Rückkehr

Der Spieler selbst zeigte sich kurz nach seinem Wechsel offen für eine Rückkehr zum BVB: „Wenn es jetzt hier so gut laufen sollte, dass Dortmund die Option zieht, dann gibt es wenig schönere Vereine mit besseren Fans. Deswegen versuche ich hier jetzt einfach Gas zu geben, mich durchzusetzen, hier zu spielen. Und wenn es dann so gut ist, dass Dortmund die Rückkaufoption zieht, dann habe ich da grundsätzlich nichts gegen“, so Rothe.

Worte, die man in Dortmund gerne hören wird. Sollte die Linksverteidiger-Position in Zukunft wieder zum Problem werden, hätte der BVB also ein echtes Ass im Ärmel.