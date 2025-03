RB Leipzig – BVB: Fans fallen vom Glauben ab – DAS bringt sie aus der Fassung

RB Leipzig – BVB – diese Partie stand in den vergangenen Jahren für absoluten Spitzenfußball. In dieser Saison stecken beide Teams mächtig in der Krise, sowohl RB als auch Schwarz-Gelb bangen um die Teilnahme an der Champions League. Schon vor dem Spiel war die Wichtigkeit dieses Duells allen Beteiligten klar.

Im Laufe des Spiels RB Leipzig – BVB entwickelte sich ein echtes Offensivspektakel. Dabei brachten die Borussen auf dem Platz ihre Fans im Stadion und vor den Fernsehern zum Verzweifeln.

RB Leipzig – BVB: Dortmunder Chancenwucher lässt Fans kochen

Das gibt es doch nicht! Diese Gedanken dürften vielen Fans von Schwarz-Gelb in der Viertelstunde nach Wiederanpfiff durch den Kopf gegangen sein. Kurz nach der Halbzeit hat sich der BVB nach einer Ecke das 0:2 aus BVB-Sicht gefangen. Danach entwickelte sich eine Chancenshow irrem Ausmaßes.

Im Auswärtsspiel der Borussen in Leipzig kann man dem Team von Niko Kovac einiges vorwerfen. Aber dass sie sich nach dem Rückstand nicht gewehrt hätten, kann man nun wirklich nicht sagen. Im Minutentakt bekam Schwarz-Gelb Großchancen – doch keine der Möglichkeiten wurde genutzt.

Dreimal Aluminium, einmal frei vor RB-Keeper Peter Gulasci, einige Kopfbälle und viele Abschlüsse aus der Distanz. Maximilian Beier, Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Julian Ryerson, Julian Brandt – jeder von ihnen hatte mindestens eine gute Gelegenheit auf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Doch keiner der BVB-Akteure brachte den Ball im Netz unter.

BVB-Fans flippen ob der Chancenverwertung aus

In den Minuten 50 bis 65 kamen die Borussen zu Hauf vor das gegnerische Tor, doch das Unvermögen und das Pech bremsten die Gäste immer wieder aus. Eine solche Phase, wie diese Viertelstunde im Spiel RB Leipzig – BVB, sieht man auch nicht allzu häufig. „Das ist absolut surreal, was da gerade passiert. Da kann man sich nur an den Kopf fassen“, schrieb ein Fan auf „X“.

„Völlig irrsinnig, wie wir mit den Chancen umgehen“, betonte ein anderer. Schwarz-Gelb ließ ein halbes Dutzend an hundertprozentigen Möglichkeiten aus – mit dieser Chancenverwertung wird es gegen jeden Gegner schwer.