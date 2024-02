Eindhoven – BVB: Was ist denn da los? Selbst die Fans sind fassungslos

Endlich wieder Champions League! Nach einigen Enttäuschungen in der Bundesliga sind die BVB-Fans froh, ihre Mannschaft international wieder anfeuern zu können. Im Achtelfinal-Hinspiel geht es dabei gegen die PSV Eindhoven.

Stimmungstechnisch war es schon vor Spielbeginn auf Champions-League-Niveau. Sowohl die Eindhoven-Fans als auch die mitgereisten BVB-Anhänger sorgten für eine klasse Atmosphäre. Auf dem Feld lieferten sich beide Mannschaften eine tolle Partie. Was dann passierte, konnten die Zuschauer nicht glauben.

Eindhoven – BVB: Chancenwucher! Dortmund im Glück

Von der ersten Minute an zeigte Eindhoven, warum das Team in der Eredivisie ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Der BVB hatte reichlich Probleme mit der Offensivgefahr der Niederländer. Doch sie nutzten ihre zahlreichen Chancen nicht. Die erste gab es in der 14. Minute, als PSV-Profi Tillman im Strafraum abzieht. Schlotterbeck fälschte den Schuss noch entscheidend ab, die Dortmunder hatten mächtig Glück.

Genauso auch zwei Minuten weiter. Tillman hatte erneut die große Chance auf die 1:0-Führung. Aus 17 Metern schießt er allerdings flach links am Tor vorbei. Die nächste Möglichkeit, die nicht genutzt wurde.

Und wie es im Fußball so ist, wird man dafür bestraft. Ausgerechnet Donyell Malen war es, der die Dortmunder in der 24. Minute – nach den zwei dicken Chancen der Eindhoven – in Führung brachte. Davon war die PSV aber unbeeindruckt.

Fans können es nicht fassen

Unmittelbar nach dem Rückstand hätte Eindhoven wieder treffen müssen, doch wieder wurden die Chancen nicht genutzt. Saibari zwang zunächst Meyer, der für den kurzfristig ausfallenden Kobel im Tor stand, zu einer Glanzparade. Zudem tauchte Bakayoko bei einer Flanke frei vor dem Tor auf, konnte die Kugel per Volley allerdings nicht aufs Tor setzen. Dass der BVB mit 1:0 zur Halbzeit führte und nicht 1:4 zurücklag, konnten selbst die Zuschauer nicht fassen.

„Manchmal braucht man auch mal Glück. PSV mit guten Chancen, aber immer schön vorbei“, „Wie kann es eigentlich hier 1:0 für Dortmund stehen und nicht 5:0 für Eindhoven? Ich versteh die Welt nicht mehr“ und „Junge, Junge. Was vergibt Eindhoven hier bitte für Chancen? Das habe ich ja lange nicht mehr gesehen“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Dem Schwarzgelben wird es recht sein. Mit einer einzigen guten Aktion schockte ausgerechnet Ex-PSV-Profi Malen die Hausherren. Für die Dortmunder-Fans kann es gerne so weitergehen. Fragt sich nur, wie lange das gut geht…