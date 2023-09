Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: Denkpause für BVB-Star? Überraschung bahnt sich an

Sorgt Trainer Edin Terzic pünktlich zum Champions-League-Auftakt gegen Paris Saint-Germain für die erste größere Überraschung bei Borussia Dortmund? Beim BVB bahnt sich ein Wechsel in der Startelf an, einen absoluten Stammspieler könnte es erwischen.

Es ist vor dem Champions-League-Kracher Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund die meistdiskutierte Personalie: Wer läuft im Sturm auf? Steht Niclas Füllkrug zum ersten Mal in der Startelf? Wird Sebastien Haller auf die Bank verbannt?

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: Haller oder Füllkrug?

Am Deadline Day wechselte Niclas Füllkrug noch von Werder Bremen zum BVB. Sein Debüt feierte er mit einem Kurzeinsatz gegen Heidenheim. Während der Länderspielpause laborierte er an einer Muskelverletzung, gegen Freiburg reichte es dann immerhin zu 30 Minuten Einsatzzeit – und die konnte er nutzen. Füllkrug belebte das Spiel, leitete sofort den Treffer von Donyell Malen mit ein.

+++ Borussia Dortmund: Lösung gefunden? Terzic-Schachzug geht voll auf +++

Gegen Paris Saint-Germain könnte er nun zum ersten Mal in der Startelf stehen. Zum einen, weil Trainer Edin Terzic die Doppelspitze Füllkrug/Malen gefiel und zum anderen, weil Sebastien Haller sich seit Saisonbeginn in einer Formkrise befindet. In der Bundesliga ist er noch komplett ohne Treffer.

Vor der Abreise nach Paris gab Sportdirektor Sebastian Kehl ein Update zu Füllkrug: „Niclas Füllkrug ist auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen durch die Minuten in Freiburg. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er während der Länderspiel-Phase kaum trainieren konnte. Und es ist doch eine coole Situation, dass wir auf der Neun mehrere Optionen haben. Der Trainer wird die richtige Entscheidung treffen.“

Füllkrug mit breiter Brust

Ob Füllkrug startet, ist also noch nicht entschieden. Der 30-Jährige ist jedenfalls mächtig heiß auf sein Champions-League-Debüt. „Für mich ist es das erste Mal Champions League und ich hätte es nicht besser treffen können. Ich spiele in drei Top-Stadien auswärts und wir haben drei unfassbar starke Heimspiele. Die Auslosung ist klasse“, so der BVB-Neuzugang.

Das könnte dich auch interessieren:

Füllkrug geht mit breiter Brust in die Champions-League-Saison: „Ich glaube, dass alles möglich ist. Ich sehe keine Mannschaft als unschlagbar. Natürlich ist es die stärkste Gruppe, die am ausgeglichensten ist, aber ich möchte erst einmal sehen, dass sie alle vor der Gelben Wand so performen, wie sie sich das vorstellen“, tönt er.