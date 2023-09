Borussia Dortmund: Lösung gefunden? Terzic-Schachzug geht voll auf

Der 4:2-Erfolg gegen den SC Freiburg war für Borussia Dortmund ein wichtiger Schritt. Der Sieg sorgt dafür, dass Trainer Edin Terzic mit der nötigen Ruhe an den Problemen arbeiten kann, die den BVB zu Saisonbeginn begleiten. So richtig begeistert haben die BVB-Stars nämlich auch in Freiburg nicht.

Eine taktische Umstellung brachte bei Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg den Umschwung. Für Terzic könnte das sogar eine Lösung für die Zukunft sein.

Borussia Dortmund: Terzic-Kniff sorgt für die Wende

Nach der 1:0-Führung geriet Borussia Dortmund gegen Freiburg wieder einmal ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause kassierte der BVB einen Doppelschlag. In Hälfte zwei kämpfte man sich dann zurück – und das auch, weil Trainer Edin Terzic umstellte.

In der 59. Minute kamen Niclas Füllkrug und Felix Nmecha für Sebastien Haller und Karim Adeyemi. „Wir haben ab der 60. Minute auf Dreierkette umgestellt und dann mit der Doppelspitze Niclas Füllkrug und Donyell Malen fungiert, was gut geklappt hat“, erklärte Terzic.

+++ Freiburg – Borussia Dortmund: Stille im BVB-Block! Ultras werden nach heftigem Vorfall nach Hause geschickt +++

Es dauerte gerade einmal eine Minute, bis sich der Schachzug auszahlte. Mit einem Doppelpass hebelte die neue Doppelspitze die Freiburger Defensive aus. Malen tauchte so frei im Strafraum vor Freiburgs Keeper Noah Atubolu auf und traf zum 2:2-Ausgleich. Und auch in der Folge hatte das Duo seine Szenen. Malen und Füllkrug als Doppelspitze – das könnte funktionieren.

Reus-Rückkehr in die Startelf?

Für die Entscheidung sorgten dann aber andere: In Überzahl war es Mats Hummels, der nach einem Getümmel im Strafraum den Ball über die Linie drückte. Den Schlusspunkt setzte dann Marco Reus, der wieder einmal von der Bank kam.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch eine Reus-Rückkehr in die Startelf dürfte für Terzic eine ernsthafte Überlegung sein. Der Ex-Kapitän war nach seiner Einwechselung ein belebendes Element für das Dortmunder Offensivspiel.