PSG – BVB: Desolates Debüt! Dieser Lustlos-Auftritt schockiert die Fans – „Lächerlich“

Hinten hui, vorne pfui – so einfach lässt sich PSG – BVB beschreiben. Während die Abwehr von Borussia Dortmund abgesehen vom zweiten Gegentor eine starke Leistung bot, ging nach vorne praktisch gar nichts.

Gleich mehrere Dortmunder Offensivspieler enttäuschten bei PSG – BVB auf ganzer Linie. Doch einer von ihnen war ein Totalausfall. Sein Auftritt war so erschreckend, dass die Dortmunder Fans harte Worte fanden. Sein Debüt in der Champions League – es war desolat.

PSG – BVB: Nmecha mit desolatem CL-Debüt

Von diesem Moment träumt jeder Fußballspieler seit Kindesbeinen, steht jeden Morgen auf, schuftet im Kraftraum, verkneift sich jeden Schokoriegel. Das erste Spiel in der Königsklasse ist etwas ganz Besonders. Doch davon war bei Felix Nmecha am Dienstag rein gar nichts zu spüren.

Unverhofft war er in Paris zu seinem ersten Champions-League-Einsatz gekommen. Schon nach einer Viertelstunde musste Marcel Sabitzer verletzt vom Platz, Terzic ersetzte ihn durch Nmecha. Doch was der auf dem Rasen des Prinzenparks zeigte, ließ alle Fans ratlos zurück. Der 30-Millionen-Neuzugang schlich über den Platz, ließ jeden Einsatz und Willen vermissen, zeigte eine erschreckende Körpersprache.

Kein Tempo, kein Einsatz, keine Körpersprache

Mit Nmecha war an diesem Abend nichts anzufangen. Jeder Angriff lief an ihm vorbei, auch nach hinten arbeitete der 22-Jährige nicht mit. Beim 0:2 irrte er zwischen den ballführenden Gegenspielern hin und her, kam ohne schnellen Antritt bei jedem Versuch zu spät und schaute sich den Einschlag von Achraf Hakimi am Ende im Spaziergang-Tempo und mit hängenden Schultern von hinten an.

Ein katastrophales Debüt – und das in der Champions League. Bedenklich! Das fanden auch die BVB-Fans, die während und nach PSG – BVB hart mit Felix Nmecha ins Gericht gingen.

„Kann Felix Nmecha rennen? Der spaziert seit Einwechslung in einem Tempo über den Platz. So sieht Arbeitsverweigerung aus.“

„Die Rückwärtsbewegung und das Abwehrverhalten von Felix Nmecha (speziell vor dem 0:2 durch Hakimi) – desolat! Körpersprache zudem erschreckend. Man hat den Eindruck, Dortmund spielt mit einem Mann weniger.“

„Du kannst Nmecha halt sowohl wegen Leistung als auch Ausdauer schon nach ein paar Minuten wieder auswechseln.“

„Nmecha zeigt keinerlei Einsatz oder Willen. Eine absolute Enttäuschung gewesen heute.“

„Das ist so lächerlich, was der da macht. Unglaublich!“

„Ich möchte nur einmal in einem Spiel auch eine Szene sehen, die mich glauben lässt, dass Nmecha kein Griff ins Klo war.“

Karim Adeyemi, Donyell Malen, Julian Brandt – einige Offensivspieler enttäuschten bei PSG – BVB. Doch Felix Nmecha schockierte die Fans regelrecht. In Dortmund herrscht Einigkeit: In dieser Verfassung könnte er kaum weiter davon entfernt sein, den Bellingham-Abgang aufzufangen.