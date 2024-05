Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Sensation! BVB steht im Finale

Showdown in der Champions League! Der erste Finalteilnehmer wird gesucht. Am Dienstag (7. Mai, 21 Uhr) wird dieser im Halbfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund bestimmt.

Ein knapper 1:0-Sieg im Hinspiel ist für Borussia Dortmund zu wenig. Für den Finaleinzug könnte aber ein Unentschieden schon gegen Paris Saint-Germain reichen. Doch PSG wird das verhindern wollen. Wer wird am 1. Juni im Wembley um den Henkelpott spielen?

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wird Kylian Mbappé sein ganzes Können gegen Borussia Dortmund zeigen oder schafft es der BVB tatsächlich den Favoriten Paris Saint-Germain erneut zu bezwingen? Das würde dann der Einzug ins Endspiel der Champions League bedeuten. Ab 21 Uhr ist Anstoß in der französischen Hauptstadt. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

PSG – BVB 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Hummels (50.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

NACH DEM SPIEL: Mats Hummels köpft Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain ins Finale der Champions League. Jeder denkt nun an den letzten Sommer.

NACH DEM SPIEL: Mit einer taktischen Meisterleistung hat es der BVB ins Finale der Champions-League geschafft. Fußballfans auf der ganzen Welt verneigen sich.

NACH DEM SPIEL: Unfassbare Szene beim Sieg von Borussia Dortmund gegen PSG! Im Mittelpunkt dabei: Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé. Alles zum Nachlesen gibt es hier.

NACH DEM SPIEL: Borussia Dortmund steht im Finale! Im Spiel gegen PSG hat Schwarz-Gelb einige Dinge erlebt, die selbst die Fans kaum fassen konnten. Hier mehr dazu.

AUS! DAS SPIEL IST AUS! Borussia Dortmund steht im Champions-League-Finale! Über zwei Spiele im Halbfinale setzt sich der BVB gegen Paris Saint-Germain jeweils zweimal mit 1:0 durch und wird am 1. Juni in Wembley um den Henkelpott kämpfen.

90. Min.: Nur vier Minuten gibt es an Nachspielzeit. Vier Minuten bis London.

88. Min.: Das gibt es doch nicht! Der nächste Schuss, der ans Aluminium knallt. Erneut war es Vitinha mit einem Distanzschuss.

87. Min.: Kobel überragend! Über mehrere Umwege kommt die Kugel zu Mbappe, dessen Abschluss der BVB-Keeper überragend zur Ecke lenkt.

84. Min.: Eine kleine Rudelbildung, nachdem Schlotterbeck an der Seitenlinie zu Boden geworfen wird. Ex-BVB-Star Hakimi sieht dabei eine Gelbe Karte. Terzic wechselt indes erneut: Nmecha kommt für Brandt.

82. Min.: Marquinhos Kopfball nach einem Freistoß fliegt nur hauchdünn am Tor vorbei. Die letzten Minuten laufen, Wembley rückt immer näher.

80. Min.: Der BVB steht jetzt gewaltig unter Druck, weil PSG immer wieder gefährlich vors Tor von Kobel kommt. Noch hat es hinten nicht geklingelt.

77. Min.: Hummels erzielt nach einer Ecke das vermeintliche 2:0, doch der Verteidiger steht beim Zuspiel von Füllkrug deutlich im Abseits.

75. Min.: Dembele ist wütend, grätscht Schlotterbeck böse um und zieht dafür verdient die Gelbe Karte. Währenddessen kommt Kang-In Lee für Zaire-Emery.

70. Min.: Die Schlussphase läuft gleich an. PSG drückt auf den Ausgleichstreffer, der aber nicht genügen würde. Es müssen hier noch zwei Tore fallen, damit es in die Verlängerung geht.

67. Min.: Niklas Süle kommt für Sancho rein und soll jetzt mit den anderen BVB-Stars das Finale perfekt machen.

65. Min.: Hummels foult Dembele nur um Haaresbreite vor dem Strafraum. Statt Elfmeter gibt es eine gefährliche Freistoßposition für PSG. Der Freistoß von Asensio ist aber zu ungefährlich und kann geklärt werden.

64. Min.: Sabitzer sieht die erste Gelbe Karte der Partie, nachdem er Barcola mit einem Foul zu Boden bringt.

63. Min.: Doppelwechsel PSG: Asensio und Barcloa kommen für Ruiz und Ramos.

62. Min.: BVB hat wieder mächtig Glück! Der nächste Schuss fliegt ans Aluminium. Schon zum zweiten Mal. PSG drückt jetzt auf den Ausgleich.

60. Min.: Vitinha hat das Auge für Ramos im Strafraum, dessen Schuss aber aus knapp elf Metern übers Tor fliegt. Da war mehr drin.

59. Min.: Mit der Führung hat Dortmund auch den Prinzenpark verstummen lassen. Der Support von den PSG-Ultras ist zwar noch da, aber längst nicht mehr so wie noch zur Anfangsphase.

56. Min.: Terzic bringt jetzt Marco Reus für Karim Adeyemi. Die BVB-Legende soll jetzt die Führung über die Zeit bringen.

54. Min.: Wie reagiert jetzt PSG? Das ist bislang viel zu wenig für den französischen Meister. Die Sensation rückt immer näher.

Hummels köpft BVB zur Führung!

50. Min.: TOOOOOOR für den BVB! Nach einer Ecke von Brandt ist Mats Hummels zur Stelle und köpft zur Führung.

47. Min.: BVB mit Riesenglück! Nach einer Flanke von Mbappe macht Ramos den Ball richtig spannend. Zaire-Emery kommt anschließend aus zwei Metern zum Abschluss und hat die Führung auf dem Fuß. Doch der Youngster trifft nur den Pfosten. Das erste dicke Ding für Paris hier.

46. Min.: Weiter geht’s im Prinzenpark! Sind es für den BVB noch 45 Minuten bis Wembley oder kommt die Verlängerung dazu? Beide Teams kommen übrigens unverändert aus den Kabinen.

HALBZEIT! Eine stabile erste Hälfte hat Borussia Dortmund überstanden. Gegen offensiv starke, aber heute harmlose Pariser sind nach 45 Minuten keine Tore gefallen. Bleibt es dabei, steht der BVB im Finale! Wir melden uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder.

45. Min.: Fast wie aus dem Nichts die PSG-Führung! Schlotterbeck fälscht einen wuchtigen Distanzschuss von Ruiz zur Ecke ab. Die Schrecksekunde kann der BVB aber überstehen.

43. Min.: Vitinha probiert es mit einem wuchtigen Distanzschuss, Kobel hat die Kugel im Nachfassen.

38. Min.: Dafür, dass PSG hier einem Rückstand aus dem Hinspiel hinterherläuft, ist das noch viel zu wenig, was Mbappe und Co. zeigen. Mit einem Treffer könnte Borussia Dortmund die Heimfans und Paris schocken.

35. Min.: Jetzt ist hier aber was los! Zunächst trifft Mbappe im BVB-Strafraum die Kugel nicht optimal und dann kontern die Dortmunder. Adeyemi sprintet auf das Tor zu und zwingt Donnarumma zu einer Glanztat. Das hätte die Führung auf beiden Seiten werden können.

31. Min.: Nach langer Zeit mal wieder eine gute Chance für die Pariser. Dembele bekommt nach einer Pass-Stafette die Kugel, haut ihn aber aus rund zehn Metern deutlich übers Tor.

26. Min.: Mittlerweile gehen PSG die Ideen aus. Der BVB macht das hier bislang mehr als nur ordentlich. Halten sie das die restlichen 60 Minuten, winkt der Einzug ins Finale.

22. Min.: Von der offensiven Anfangsphase der Hausherren ist nicht mehr viel zu sehen. Die erste Euphoriewelle hier im Prinzenpark hat mittlerweile nachgelassen.

19. Min.: Gute Möglichkeit für den BVB! Ryerson kommt im Strafraum zum Abschluss. Sein Dropkick geht aber ans Außennetz.

17. Min.: Mittlerweile hat sich die Partie ein wenig beruhigt. Dortmund hat einen Anteil daran und versucht das Spiel immer wieder langsamer zu machen, um PSG aus dem Rhythmus zu bringen. Doch der Druck der Pariser ist weiterhin hoch.

6. Min.: Die Pariser legen hier furios los, wollen die schnelle Führung. Mbappe probiert es im Strafraum per Direktabnahme, aber Kobel hält sicher. Der BVB hatte jetzt einige Unsicherheiten. Den Dortmundern ist die Nervosität deutlich anzumerken.

2. Min.: Der erste Torschuss geht auf das Konto des BVB. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kommt Füllkrug an den Ball. Für Donnarumma ist das jedoch keine echte Prüfung. Dazu wäre es auch abseits gewesen.

21.00 Uhr: Die Heimfans beeindrucken mit einer Choreo über das gesamte Stadion! Die Devise ist klar: Ab nach London. Die Mannschaft des BVB wird da jedoch einiges gegen haben. Der Anpfiff ertönt, rein gehts!

20.48 Uhr: Der BVB kann sich auch über ganz besondere Unterstützung von den Rängen freuen: Ramy Benseabaini, Mateu Morey und Julien Duranville stehen in der ersten Reihe und unterstützen ihre Mannschaft.

20.40 Uhr: Die Stimmung im Prinzenpark ist schon mächtig gut! Die Heimfans machen richtig Alarm und auch der Auswärtsblock macht sich lautstark bemerkbar. Es ist alles angerichtet, gleich gehts los.

20.28 Uhr: Sportdirektor Sebastian Kehl blickt zuversichtlich auf das Rückspiel. „Wir wissen, wie wir Paris schlagen können“, betont er gegenüber „Prime Video“. Im Hinspiel hat der BVB das geschafft, nun muss noch der zweite Schritt folgen.

20.15 Uhr: Der Countdown läuft, noch 45 Minuten bis zum Anpfiff. Es geht um den Einzug ins Champions League-Finale 2024, es geht um Wembley. Das Spiel verspricht enorm viel Spannung. Bei den Beteiligten dürfte der Puls so langsam in die Höhe schnellen.

20.00 Uhr: So geht PSG ins Spiel: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Fabian – Dembele, Gonçalo Ramos, Mbappe. Für Barcola und Hernandez kommen Beraldo und Ramos.

19.57 Uhr: Der BVB-Coach vertraut auf der Elf vom Hinspiel: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer, Brandt – Adeyemi, Füllkrug, Sancho.

19.32 Uhr: In anderthalb Stunden rollt der Ball im Prinzenpark! In Kürze folgen die Aufstellungen der beiden Teams. Welche Elf schickt Terzic von Beginn an ran?

17.45 Uhr: Wo wird die Partie übertragen? Viele Fußballfans müssen sich seit einigen Jahren immer erst erkundigen, wo ein Spiel im TV läuft. HIER erfährst du alle Infos zur TV-Übertragung.

17.08 Uhr: Ein deutscher Profi, der beide Vereine gut kennt, ist Julian Draxler. Im DER WESTEN-Interview erklärt der ehemalige Schalker, worauf der BVB unbedingt achten sollte. Den Dortmundern gibt der Ex-PSG-Star auch noch einen Tipp. DIESEN Fehler sollten Mats Hummels und Co. vermeiden.

16.49 Uhr: Paris muss einen bitteren Ausfall verkraften. Lucas Hernandez hat sich im Hinspiel einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit für mehr als sechs Monate ausfallen. Besonders bitter: Er wird auch die Europameisterschaft im kommenden Sommer verpassen.

16.25 Uhr: Während die BVB-Fans im Hinspiel für eine Gänsehautatmosphäre sorgten, kündigten jetzt die PSG-Ultras Folgendes an: „Unsere Unterstützung wird unerschütterlich sein, unser legendäres Stadion wird ein Vulkan sein, der unsere Spieler entflammt und unseren Gegner in Angst und Schrecken versetzt“, lautet die krasse Ansage der „Collectif Ultras Paris“ vor dem entscheidenden Spiel um den Einzug ins Endspiel gegen den BVB. „Vom Aufwärmen bis zum Schlusspfiff, unabhängig vom Spielstand!“, wolle man die Tribünen im Prinzenpark erbeben lassen.

15.01 Uhr: Gute Nachrichten beim BVB: Ohne Personalsorgen ist die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic nach Paris gereist. Lediglich die Langzeitverletzten Ramy Bensebaini und Julien Duranville fehlten. Auch der zuletzt gegen Augsburg fehlende Torjäger Sebastien Haller ist wieder an Bord.

14.22 Uhr: Nur noch einmal PSG überstehen, dann wäre die Sensation perfekt! Borussia Dortmund reicht nach dem knappen 1:0-Heimsieg vergangenen Woche schon ein Unentschieden. Doch gegen die offensivstarken Pariser wird das alles andere als eine einfache Aufgabe. Im Hinspiel schafften es die BVB-Stars, Mbappe und seine Kollegen weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Klappt es erneut?

Dienstag, 7. Mai, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.