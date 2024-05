BVB im Finale: Da gratulieren sogar die Bayern-Fans – „Einfach nur WOW“

Unfassbar … einfach unfassbar. Mit zwei knappen 1:0-Siegen schaltet der BVB das Millionen-Ensemble von Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions-League aus. Eine Saison, die eigentlich schon abgeschrieben war, kann nun doch noch eine ganz besondere werden. Klar, dass die Fans da ausflippen. Und nicht nur die in Schwarz und Gelb.

Auf X (ehemals Twitter) scheint ganz Fußball-Deutschland plötzlich den BVB zu feiern. Die Mannschaft, die am Ende der vergangenen Saison so tragisch die Meisterschaft verspielte, kann sich nur ein Jahr später zum König von Europa krönen. Ein modernes Fußballmärchen. Da jubeln sogar die Bayern-Fans, die mit etwas Glück am Mittwoch gegen Real Madrid dem BVB ins Finale in Wembley folgen können.

Der BVB stürmt ins Champions-League-Finale

„WOW….einfach nur WOW. Hätte ich nie erwartet, BVB. Großen Respekt“, schreibt da ein User mit dem Bayern-Logo als Profilbild. Und ein anderer ergänzt: „Glückwunsch aus München.“

Und sogar vom ehemaligen Gruppengegner kommen die Gratulationen: „Herzlichen Glückwunsch, Dortmund. Völlig verdient, und nun geht raus und holt euch den Pokal. Beste Grüße aus Newcastle.“

Beste Wünsche auch aus der Türkei. Auf X (ehemals: Twitter) schreibt ein Fan von Galatasaray Istanbul: „Respekt!!! Was für ein großer Kampf! Das Finale habt ihr verdient. Jetzt holt ihr den Henkelpott nach Dortmund.“

Sein Wort in des Fußballgottes Ohr!