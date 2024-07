Nuri Sahin: BVB-Trainer startet mit Knall-Entscheidung – die Botschaft ist deutlich

Nach dem Trainingsauftakt hat Nuri Sahin auch sein erstes Testspiel als Trainer von Borussia Dortmund erfolgreich gemeistert. 7:1 gegen eine Amateur-Auswahl: Nicht Glanz und Gloria, aber für einen Spaßkick mit einer Rumpfelf solide genug.

Mit einer Entscheidung hat Nuri Sahin aber eine deutliche Botschaft gesendet. In seinem ersten Spiel als Cheftrainer schickte er Niklas Süle als Kapitän aufs Feld. Und das nicht aufgrund mangelnder Alternativen.

Nuri Sahin gibt Niklas Süle die Kapitänsbinde

Seit Jahren begleitet Niklas Süle eine Diskussion um seine Fitness und sein Gewicht. Auch der Wechsel zum BVB hat daran nichts geändert. Im Gegenteil: Seit einigen Monaten ist das Thema erneut mächtig aufgeflammt. Die beeindruckende Antwort des Verteidigers: Er kehrte sichtbar verändert und topfit aus dem Urlaub zurück.

Ist damit auch die Diskussion um seine BVB-Zukunft beendet? Auf diese Frage gab Nuri Sahin am Freitag eine deutliche Antwort. In seinem ersten Spiel als Chefcoach, dem Test gegen eine Amateurauswahl, schickte er Niklas Süle kurzerhand als Kapitän auf den Platz. Eine Entscheidung, die eine klare Botschaft beinhaltet. Schließlich stand mit Julian Brandt ein ebenfalls geeigneter Kandidat für die Binde in der Startelf. Aber auch Julian Ryerson oder Sebastien Haller hätte man das Amt geben können.

Süle führt BVB im ersten Test an

Letzte Saison war Süle bereits „dritter Kapitän“ hinter Emre Can und Gregor Kobel. Getragen hatte er die Binde aber nur in drei der 50 Pflichtspiele. Nach den heißen Fitness-Diskussionen, wegen denen er sogar bei den BVB-Bossen zum Rapport musste, war alles andere als klar, dass er erneut für das Amt in Frage kommt.

Mit der neuen Mecker-Regel, die die Bundesliga wohl von der EM 2024 übernehmen wird, stehen die Kapitäne mehr denn je im Fokus. Wenn es in der neuen Saison ernst wird, dürfte die Binde wieder am Arm von Emre Can landen. Ob Niklas Süle erneut einer seiner Stellvertreter sein wird, hat Nuri Sahin noch nicht verraten.