BVB startet in die neue Saison – alle achten nur darauf

Die Profis von Borussia Dortmund waren gerade erst seit Donnerstag (11. Juli) wieder im Training, da wartete einen Tag später schon der erste lockere Test auf die Elf von Neu-BVB-Coach Nuri Şahin. Julian Brandt, Karim Adeyemi und Co. mussten gegen die DEW21-Traumelf ran. Das Spiel gegen die Auswahl aus Dortmundern Amateurspielern und Influencern bestritt Schwarz-Gelb letztlich erfolgreich (7:1).

Für die DEW21-Mannschaft dürfte es ein Spiel gewesen sein, das sie wohl nie vergessen werden. Für den BVB ging es vorrangig darum, locker in die Vorbereitung zu starten und langsam wieder in den Rhythmus zu kommen. Sahin feierte seinen ersten öffentlichen Auftritt als neuer Borussen-Coach.

BVB siegt im ersten Test der Saison

Der Test gegen die DEW21-Auswahl war als großes schwarz-gelbes Fest in der Nachbarschaft geplant – das ist es letztlich auch geworden. Der BVB gewann das Spiel am Sportplatz Holzwickede letztendlich auch in der Höhe verdient und feierte damit einen gelungenen Auftakt in die Saisonvorbereitung.

++ Borussia Dortmund: EM-Fahrer vor Abgang? Kehl spricht Klartext ++

Zweimal Felix Nmecha, zweimal Youssoufa Moukoko und je einmal Almugera Kabar, Ayman Azhil und Paris Brunner – diese fünf Jungs trafen für Schwarz-Gelb gegen das Team voller Oberliga- und Regionalligakicker. Dazu waren auch Promis wie Lotto-König „Chico“ mit von der Partie. Letztendlich war für viele Fans aber wohl interessanter, was sich an der Seitenlinie abgespielt hat.

Sahin beeindruckt auf und neben dem Platz mit hoher Intensität

Denn Sahin stand das erste Mal in der ersten Reihe. In dem vergangenen halben Jahr assistierte er noch Ex-Coach Edin Terzić, nun ist er der neue starke Mann beim BVB – und das hat er von Beginn an gezeigt. Sahin präsentierte sich höchst motiviert und engagiert, war trotz des Testspiels mächtig unter Strom. Der 35-Jährige dirigierte seine Mannschaft nahezu die gesamten 90 Minuten lang.

Dabei war ihm nicht nur das Gesamtkonstrukt des Spiels, sondern auch das Verhalten der einzelnen Akteure wichtig. Immer wieder korrigierte und lobte er seine Schützlinge – Sahin startete seine Cheftrainer-Karriere beim BVB mit höchster Akribie.

Sein erster Auftritt war sehr erfolgreich: Nuri Sahsin dirigierte seine Mannschaft 90 Minuten lang. Letztlich gewann der BVB m mit 7:1 gegen die DEW21-Auswahl. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Weitere News:

Besonders interessant: Sahin forderte seine Mannschaft stets auf, hoch anzulaufen und zu pressen. Bei jeder passenden Gelegenheit ging Schwarz-Gelb ins Pressing. Das klare Ziel: Den Ball schnell (zurück) zu erobern und in den Angriff zu kommen. Sahins Spielweise ist höchst intensiv für die Akteure auf dem Rasen und höchst interessant für die Fans auf den Rängen.