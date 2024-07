Borussia Dortmund: EM-Fahrer vor Abgang? Kehl spricht Klartext

Borussia Dortmund ist am Mittwoch (10. Juli) in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Neue Gesichter sucht man noch vergeblich. Waldemar Anton ist nach der EM 2024 im Urlaub, der Transfer von Serhou Guirassy lässt noch auf sich warten.

Aber nicht nur auf der Zugangsseite könnte beim BVB noch etwas passieren. Auch etwaige Abgänge sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Aber gilt das auch für die EM-Fahrer? Sportdirektor Sebastian Kehl spricht nun Klartext!

Kehl stellt klar: EM-Fahrer sollen beim BVB bleiben

Niclas Füllkrug und Emre Can haben bei der EM von Bundestrainer Julian Nagelsmann viel Spielzeit bekommen. Durch ihre guten Leistungen zogen sie zuletzt das Interesse anderer Klubs auf sich. Beim BVB will man davon jedoch nichts wissen – denn die Verantwortlichen planen weiter mit ihnen, wie Sebastian Kehl nun selbst klarstellt.

Beim Saisonauftakt sagte der Sportdirektor: „Ich habe mit Niclas und Emre natürlich genauso wie mit allen anderen EM-Fahrern gesprochen. Wir planen mit ihnen“, so Kehl deutlich. Vor allem Füllkrug wusste in der vergangenen Spielzeit überzeugen. In 43 Pflichtspielen gelangen ihm 25 Scorerpunkte. Auch bei einem Transfer von Serhou Guirassy plant man in Dortmund also mit dem 31-Jährigen.

Auch Can droht neue Konkurrenz

Doch nicht nur Füllkrug droht neue Konkurrenz. Auch Emre Can könnte in der anstehenden Saison weniger Spielminuten bekommen. Denn mit Pascal Groß von Brighton & Hove Albion steht ein deutscher EM-Fahrer auf der Einkaufsliste von Borussia Dortmund. Eine Verpflichtung des 32-Jährigen gilt als wahrscheinlich.

Für Can könnte es dann schwierig werden. Zwar ist er der Kapitän, jedoch dürfte sein Nebenmann im Mittelfeld, Marcel Sabitzer, klar gesetzt sein. Sollte Groß also zum BVB kommen, läuft es auf einen Zweikampf zwischen ihm und dem Neuzugang hinaus. Ausgang: völlig offen.