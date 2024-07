Borussia Dortmund: Trainingsstart unter Nuri Sahin – doch alles schaut nur auf IHN

Startschuss für den Neustart! Mit Nuri Sahin an der Seitenlinie ist Borussia Dortmund am Mittwoch in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 gestartet. Viel soll sich ändern, besonders bei einem BVB-Star.

Seit Monaten wird bei Borussia Dortmund über Niklas Süle und seinen Fitnesszustand diskutiert. Und so schauten fast alle Fans beim Auftakt nicht zuerst auf den neuen Trainer – sondern wie der BVB-Star aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.

Borussia Dortmund: Vorbereitungsstart unter Nuri Sahin

Er kam als Transfercoup, lieferte bärenstarke Spiele ab – doch die Diskussionen um seine Fitness wollten auch nach dem Wechsel nach Dortmund nicht abreißen. Immer wieder sieht sich Niklas Süle mit Vorwürfen des Übergewichts und mangelnden Trainingseifers konfrontiert. Egal, ob er gerade verletzt ist, auf der Bank sitzt oder Schüsse von Kylian Mbappé von der Linie kratzt.

Gegen Ende der letzten Saison nahm der Süle-Wirbel aber noch einmal richtig Fahrt auf. Unter Edin Terzic verkam er immer mehr zum Bankdrücker. Dazu gab es Berichte über ein regelrechtes Chef-Ultimatum. Vor dem Urlaub musste der Verteidiger offenbar zum Rapport. Dabei hätten ihm die BVB-Bosse klar gemacht, dass er sich topfit zum Trainingsauftakt blicken zu lassen hat. Sonst sei seine Zukunft bei Borussia Dortmund gefährdet.

Niklas Süle im Rampenlicht

Entsprechend gespannt schaute deshalb alles auf Süle, als die BVB-Profis am Mittwoch (10. Juli) zur Leistungsdiagnostik antanzten. Schon vorher machte die Meldung die Runde, Niklas Süle habe im Urlaub kräftig reingehauen und seinen Fitnesszustand deutlich gesteigert, ganze acht Kilo abgenommen.

Und siehe da: Die ersten Bilder vom Trainingsstart scheinen das zu bestätigen. Niklas Süle wirkt deutlich fitter als noch bei Saisonende. Offenbar hat er sich die Ansagen der Bosse von Borussia Dortmund zu Herzen genommen.