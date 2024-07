Borussia Dortmund: Neustart unter Nuri Sahin – wird die größte Fan-Sehnsucht endlich erfüllt?

Neustart bei Borussia Dortmund. Nach zwei emotionalen Jahren voller Zwiespalt und unerfüllten Träumen hat Edin Terzic seinen Trainerstuhl geräumt. Nuri Sahin übernimmt. Und wieder ist die Hoffnung groß, dass es endlich so perfekt passt wie einst bei Jürgen Klopp.

Seit nunmehr neun Jahren scheitern die Trainer bei Borussia Dortmund an seinen großen Fußstapfen. Noch immer plagt die Fans die Sehnsucht nach einem Sympathieträger, der mit ehrlichem und attraktivem Fußball begeistert und obendrein Titel holt. So gut wie bei Nuri Sahin dürften die Chancen lange nicht gestanden haben.

Borussia Dortmund: Füllt Nuri Sahin die Klopp-Fußstapfen aus?

Edin Terzic war beliebt, doch seine destruktive Spielidee ließ die Fans verzweifeln. Und wie bei all seinen Vorgängern war nach spätestens zwei Jahren Schluss. Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger, Lucien Favre, Marco Rose: Keiner konnte die problematisch hohen Erwartungen des BVB und seinen Fans erfüllen. Titel sollen her, mit erfrischendem Offensivfußball bitte – und sympathisch soll der Trainer dabei auch sein.

+++ Transfer-Hammer bei Borussia Dortmund – geht jetzt alles ganz schnell? +++

Auch neun Jahre nach seinem Abschied lechzt man in Dortmund nach einem zweiten Jürgen Klopp. Viele grundverschiedene Charaktere wurden ausprobiert – nun kommt mit Nuri Sahin ein weiterer hinzu, den es so beim BVB noch nie gab. Und womöglich standen die Chancen noch nie so gut, dass die Sehnsucht der Fans endlich gestillt wird.

Sahin: Sympathieträger mit Klopp-Spielidee

Nuri Sahin will Fußball bei Borussia Dortmund wieder zu einem Erlebnis machen. Ein erster guter Ansatz. Dass er dabei vor allem auf intensives Pressing und Gegenpressing setzt, klingt schwer nach Kloppo-Fußball. Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich war Sahin bei seinem Durchbruch fast so etwas wie Klopps Ziehsohn und dirigierte den BVB als Teenager zur sensationellen Meisterschaft 2011.

Mehr aktuelle News:

Seine Vergangenheit als Spieler, Star und Fanliebling lässt ihm schon zum Start als BVB-Trainer viele Sympathien zufliegen. Nun muss diese Symbiose aber auch noch funktionieren. Mangels Trainer-Erfahrung und mit einem noch ziemlich unvollständigen Kader sind die Titel-Chancen noch nicht seriös vorherzusagen.