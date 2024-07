Borussia Dortmund: Irre Botschaft für Nuri Sahin – BVB-Fans kommen die Tränen

Seit einigen Wochen steht fest: Nuri Sahin ist neuer Trainer bei Borussia Dortmund. Nachdem Edin Terzic zurückgetreten ist, wurde der Ex-BVB-Profi vom Revierklub zum neuen Cheftrainer befördert.

Wenn ein Trainer bei Borussia Dortmund große Erfolge gefeiert hat, dann ist es Jürgen Klopp. Der ehemalige Coach hat jetzt eine emotionale Botschaft an Sahin geschickt, den er jahrelang selbst trainierte.

Borussia Dortmund: Irre Botschaft für Nuri Sahin

Klopp arbeitete von 2008 bis 2015 bei Borussia Dortmund. Es war eine mehr als nur erfolgreiche Zeit mit zwei Meisterschaften und einem DFB-Pokal-Erfolg. „Kloppo“ war es, der den BVB wieder unter den Spitzenklubs der deutschen Bundesliga brachte. Nuri Sahin war Teil der erfolgreichen Ära. Allerdings: Das Double verpasste er, weil er 2011 vom BVB zu Real Madrid wechselte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Blankes Entsetzen! BVB-Star nach Blamage am Boden zerstört

Dennoch gibt es vom Ex-Trainer für den neuen BVB-Trainer eine emotionale Botschaft. „Vor genau 16 Jahren war mein erster Tag beim BVB und heute übernimmst du das Ruder – wünsche dir viel Erfolg mein Freund, das wird großartig“, schreibt Klopp auf Instagram und postete dabei ein Foto von ihm und Sahin. Seit dem 1. Juli ist Sahin nämlich offiziell auch vertraglich neuer Coach bei den Dortmundern.

Sahin reagierte prompt auf die Botschaft seines ehemaligen Weggefährten. „Trainer, vielen Dank für deine Unterstützung“, begann der 35-Jährige seine Nachricht in seiner Instagram-Story.

Sahin antwortet auf Klopp-Beitrag

„Auf deinen Spuren, mit all dem, was ich von dir lernen durfte, für diesen großartigen Verein“, schrieb der neue Trainer von Borussia Dortmund weiter und beendete seine Nachricht mit zwei Herzen, die natürlich in schwarz und gelb sind.

Unter dem Beitrag antworten aber auch zahlreiche Dortmunder Fans, die durch das Foto an die erfolgreichen Zeiten zurückblicken, als der Klub noch Meister wurde. Das ist mittlerweile aber auch eine gefühlte Ewigkeit her.

Mehr Nachrichten für dich:

Während Sahin nun neuer Trainer wird, ist Klopp vereinslos. Beim FC Liverpool hörte er nach mehr als nur erfolgreichen Jahren auf. Wo es für ihn weitergeht, ist bislang aber unklar.