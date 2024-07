Borussia Dortmund: Blankes Entsetzen! BVB-Star nach Blamage am Boden zerstört

Während sich fast alle Stars von Borussia Dortmund derzeit noch im Urlaub befinden und bald wieder im Mannschaftstraining sind, müssen einige Profis für ihre Nationalmannschaften in diesem Sommer auf Großturniere ran. Für Deutschland sind es beispielsweise Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck und Emre Can bei der Europameisterschaft.

Aber auch Giovanni Reyna ist mit den USA bei der Copa America dabei. Es ist auch hier ein Heimturnier für den Profi von Borussia Dortmund. Allerdings endete es mit einem Desaster für die US-Boys und den BVB-Star. Der Youngster ist am Boden zerstört.

Borussia Dortmund: Blankes Entsetzen bei BVB-Star

Es war eine große Freude bei Gio Reyna, als er für die Copa America überhaupt nominiert wurde. Der 21-Jährige wurde nämlich in der Winterpause der vergangenen Saison von Borussia Dortmund an Nottingham Forest verliehen, konnte dort aber überhaupt nicht überzeugen. Daher folgt in diesem Sommer die Rückkehr zum BVB.

Auch interessant: Nach Abschied von Borussia Dortmund: Bahnt sich ein Hummels-Hammer an?

Bevor das passiert, musste er mit den USA beim großen Turnier im eigenen Land ran. Nach der Gruppenphase ist aber schon wieder alles vorbei. Am Montagabend (1. Juli) gab es eine bittere 0:1-Niederlage gegen Uruguay, die gleichzeitig das Aus bedeutet. Reyna und Co. sind in der Gruppe nämlich nur Dritter geworden.

Es ist eine große Blamage für die USA. In der Gruppe C war Uruguay der Favorit auf den Gruppensieg, doch eine peinliche Pleite gegen Panama sorgte am 2. Gruppenspieltag für das Aus. Panama sicherte sich anschließend durch einen 3:1-Sieg gegen Bolivien Platz zwei, zog an den USA vorbei und qualifizierte sich hinter Gruppensieger Uruguay für die Runde der letzten Acht.

Reyna und Ex-BVB-Star Pulisic am Boden zerstört

„Wenn man in die Gesichter des Teams und der Spieler schaut, sind wir sehr enttäuscht über das Ergebnis“, sagte US-Trainer Gregg Berhalter, der trotz des Ausscheidens bis zur WM in zwei Jahren weitermachen will: „Wir wissen, dass wir zu mehr fähig sind, und in diesem Turnier haben wir das nicht gezeigt.“ Angeführt wurde die Mannschaft übrigens von einem Ex-Star von Borussia Dortmund: Christian Pulisic, der mittlerweile bei AC Mailand unter Vertrag steht.

Mehr Nachrichten für dich:

Besonders bitter für die USA: Es ist jetzt das erste Mal, dass ein Copa-Gastgeber nicht über die Gruppenphase hinauskam. Wie geht es jetzt für Reyna weiter? Nach einem Kurz-Urlaub wird er bald zurück nach Deutschland fliegen und im Laufe des Monats sich dem BVB-Training, das am 10. Juli beginnt, anschließen. Seine Zukunft bei den Dortmundern ist allerdings ungewiss (hier mehr dazu).