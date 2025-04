FC Bayern München: Transfer-Hammer bestätigt! Neuzugang schaut genau hin

Der anstehende Sommer wird für den FC Bayern München zu einer Belastungsprobe – auf vielen Ebenen! Der Kader des deutschen Rekordmeisters dürfte sich gewaltig verändern, es bedarf Anpassungen auf einigen Positionen, dazu hat der FCB nahezu keine wirkliche Pause.

Denn mit der Klub-WM startet nur wenige Wochen nach dem letzten Bundesligaspieltag der nächste große und intensive Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau. Die DFL hat mit Blick auf dieses Turnier einen Hammer bekanntgegeben, der auch für den FC Bayern München und einige Starts sehr interessant werden wird.

FC Bayern München: DFL bestätigt zusätzliches Transferfenster

Es hatte sich schon angebahnt, nun ist es offiziell. In den anderen Top-Ligen wie der Premier League ist es schon vor Wochen eingeführt worden, jetzt zieht die DFL nach: Die Bundesliga wird in diesem Sommer ein zweites Transferfenster einführen. Demnach können der FC Bayern und Borussia Dortmund in einem Zeitraum vom 1. bis 10. Juni Neuzugänge vorab registrieren, um diese für die Klub-WM an den Start zu bringen.

Das reguläre Transferfenster öffnet bekanntlich am ersten Juli, also mitten im Turnier. Für die Top-Klubs bietet sich durch das Mini-Transferfenster die Möglichkeit, die Kader anzupassen und zu steuern. Vor allem für schon feststehende Neuzugänge oder Leih-Rückkehrer wird das interessant.

Konkret betrifft das auf der einen Seite Mathys Tel, der an die Tottenham Hotspurs ausgeliehen ist. Die Londoner sind nicht für die Klub-WM qualifiziert, gehen nach dem letzten Spieltag also in die Sommerpause. Tel hingegen könnte zum FCB zurückkehren und mit dem deutschen Rekordmeister die Klub-WM spielen.

FCB-Neuzugang Bischof gleich gefragt?

Auf der anderen Seite blickt Tom Bischof, den die Bayern ablösefrei zur kommenden Saison verpflichtet haben, genau auf diese Regel. Denn die Sonderregelungen ermöglicht es ihm, direkt nach seiner Zeit in Hoffenheim mit den Bayern in die USA zu fliegen. Dort könnte er gleich den ersten großen Wettbewerb mit seinem neuen Klub spielen.

Aufgrund der Verletzungsmisere der Münchener könnte das von entscheidender Bedeutung werden. Denn so hat der FCB nun die Chance, den Kader in gewisser Weise wieder etwas aufzufüllen und die Belastung der Spieler etwas mehr zu steuern. Fakt ist: Es wird ein harter Sommer – für die Spieler, aber auch die Verantwortlichen der Klubs.