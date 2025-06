Borussia Dortmund nimmt Shootingstar ins Visier – wird er der Gittens-Nachfolger?

Es nimmt Fahrt auf: Das Transferfenster von Borussia Dortmund könnte nach der Verpflichtung von Jobe Bellingham jetzt einen zweiten großen Schub bekommen.

Der Youngster Jamie Gittens steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Das würde dem BVB frisches Geld in die Kassen spülen. Doch ein Nachfolger scheint bereits ins Visier genommen worden zu sein. Borussia Dortmund schaut wohl in die Serie A und hat laut Berichten Interesse an Dan Ndoye vom FC Bologna.

Borussia Dortmund: Dan Ndoye auf dem Radar

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, haben sich die Verantwortlichen des BVB bereits über den Schweizer Nationalspieler erkundigt. Ndoye ist fester Bestandteil der Schweizer Nationalmannschaft und glänzt bei Bologna als Flügelspieler. Sein Highlight kürzlich: Im Finale der Coppa Italia gegen die AC Milan erzielte der 24-Jährige den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für Bologna. Eine Performance, die wohl auch den Verantwortlichen aus Dortmund aufgefallen ist.

Auch in der Champions League machte der talentierte Flügelflitzer auf sich aufmerksam – unter anderem im Januar, als Bologna den BVB mit 2:1 besiegte. Spätestens bei diesem Spiel dürfte er bei Dortmund ins Blickfeld geraten sein.

Ndoye-Transfer: Eine komplizierte Angelegenheit?

Trotz des Interesses aus Dortmund könnte sich der Transfer schwierig gestalten. Ndoye steht in Bologna noch bis 2027 unter Vertrag. Um einen guten Preis für den Spieler zu erzielen, muss Bologna ihn jetzt verkaufen, bevor er in das letzte Vertragsjahr eintritt. Doch Borussia Dortmund ist nicht der einzige Interessent. Die SSC Neapel soll ebenfalls auf der Suche nach einem Flügelspieler sein und beim Deal mit Ndoye dem BVB bereits einen Schritt voraus sein. Berichten zufolge soll es schon eine Einigung mit dem Spieler geben, jedoch noch keine mit Bologna.

Für den BVB könnte ein finanzieller Vorteil den Ausschlag geben. Durch den Gittens-Abgang könnte Dortmund laut Medienberichten zwischen 50 und 60 Millionen Euro einnehmen. Dieses frische Geld könnte für Ndoye reinvestiert werden. Ob Borussia Dortmund bereit ist, einen Großteil davon für ihn auszugeben, bleibt jedoch abzuwarten.