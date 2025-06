Borussia Dortmund: Gespräche nehmen Fahrt auf! Hammer-Abgang in Kürze?

Borussia Dortmund gibt bei der Klub-WM bisher noch ein sportlich durchwachsenes Bild ab. Während die Spieler auf dem Platz um Punkte kämpfen, ist die sportliche Leitung auch an anderen Fronten eingebunden. Am Kader der Schwarz-Gelben könnte sich noch einiges tun.

Im Fokus derzeit: Jamie Gittens. Der englische Flügelflitzer will diesen Sommer wechseln und könnte Borussia Dortmund eine fette Ablöse einbringen. Neue Berichte legen nahe: Eine Einigung könnte schon in Kürze erfolgen.

Borussia Dortmund: Deal vor Abschluss?

Gittens gehörte zu den Durchstartern der letzten beiden Jahre in Dortmund. Auch wenn er eine schwache Rückrunde erwischte, ist das Interesse an ihm groß. Insbesondere Chelsea London ist am jungen Engländer interessiert. Mit dem Spieler sollen sich die „Blues“ sogar schon einig sein.

Und wie Transfer-Experte Fabrizio Romano jetzt berichtet, soll es auch zwischen den beiden Klubs Annäherungen geben. Demnach stehe Chelsea kurz vor dem Abschluss des Gittens-Deals. Daran würde auch das zuletzt wieder heißer gewordene Bayern-Interesse nichts ändern.

Gespräche laufen

Zudem berichtet Romano, dass am Montag (23. Juni) ein Treffen zwischen Borussia Dortmund und Chelsea London stattgefunden haben soll. Das Ergebnis dieser: offen. Zusätzlich berichtet aber auch „The Athletic“, dass beide Seiten auf eine schnelle Einigung hoffen.

Dafür müsste Chelsea aber den Dortmunder Wunschpreis bezahlen. Dieser liegt laut Berichten bei rund 65 Millionen Euro. So oder so streicht der BVB mit Gittens einen dicken Gewinn ein – immerhin holte man ihn 2020 ablösefrei aus der Jugend von Manchester City.

Borussia Dortmund verhandelt bei der Klub-WM

Bei den Gesprächen hilft sicherlich auch, dass sich sowohl BVB- als auch Chelsea-Vertreter derzeit in den USA befinden. Beide Teams nehmen bekanntermaßen an der Klub-WM teil.

Jamie Gittens konnte seine Stärken bei dem Turnier bisher noch nicht groß präsentieren. Beim 0:0-Auftakt gegen Fluminense durfte er nur 13 Minuten ran. Beim knappen 4:3-Sieg von Borussia Dortmund gegen Mamelodi Sundowns schmorte er 90 Minuten auf der Bank.