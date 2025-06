Borussia Mönchengladbach: Bittere Transfer-Absage! Fohlen ohne Chance bei Wunschspieler

Bei Borussia Mönchengladbach läuft es in diesem Sommer in Sachen Transfers noch nicht so ganz optimal. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte um einige Spieler, doch konkret wurde bisher noch nichts.

Eine Absage hat sich Borussia Mönchengladbach jetzt schon eingehandelt. Die Fohlen hatten einen Spieler von Absteiger Holstein Kiel ins Visier genommen. Jetzt spricht sein Chef Klartext: Er wird nicht wechseln.

Borussia Mönchengladbach kassiert Absage

Dabei handelt es sich um Angreifer Alexander Bernhardsson, den Borussia Mönchengladbach ins Visier genommen hatte. In diesem Sommer wollte der Bundesligist den Stürmer verpflichten, da ein Ersatz für Tim Kleindienst nötig ist. Der DFB-Star fällt mehrere Monate aus.

Auch interessant: Julian Nagelsmann schaut genau auf die U21-EM: Diese Top-Talente empfehlen sich für das DFB-Team

Doch bitter für Roland Virkus und die Gladbacher: Bernhardsson wird in diesem Sommer nicht wechseln, stellte Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe gegenüber der „Bild“ jetzt klar. „Es freut uns, dass die Spieler von Holstein Kiel so begehrt sind, das ist ja auch eine Auszeichnung für die gute Arbeit, die in diesem Verein geleistet wurde und wird. Aber im Fall von Alexander Bernhardsson ist die Sache ganz einfach und klar: Wir werden ihn definitiv nicht abgeben, da muss sich niemand die Mühe machen“, so Rebbe: „Er ist fest eingeplant für die kommende Saison.“

Bernhardsson wechselte im Januar 2024 von IF Elfsborg zu den Kielern und konnte in der vergangenen Saison immer wieder auf sich aufmerksam machen. Den Bundesliga-Abstieg der „Störche“ konnte aber auch er nicht verhindern.

Bessere Chancen bei Machito?

Während Borussia Mönchengladbach sich von einem Bernhardsson-Transfer verabschieden muss, gibt es gute Möglichkeiten bei einem anderen Kiel-Torjäger. Der Verein zeigt sich bei Shuto Machino gesprächsbereit. Da sollen die Fohlen ebenfalls Interesse an ihm haben.

Mehr Nachrichten für dich:

„Bei Shuto Machino gibt es mehrere Anfragen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen“, erklärt Rebbe. Hier wird die Ablösesumme bei rund sechs Millionen Euro geschätzt. Ob die Gladbacher immerhin einen Spieler von den Kielern bekommen werden, zeigt sich in den kommenden Wochen.