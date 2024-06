Borussia Dortmund: Trainer-Hammer! BVB verkündet Entscheidung

Nach der Trennung von Edin Terzic und der Berufung von Nuri Sahin zum Cheftrainer hat Borussia Dortmund nun das komplette Trainer-Team für die kommende Saison bekanntgegeben.

BVB-Legende Lukasz Piszczek wird neuer Co-Trainer von Nuri Sahin beim BVB. Zusätzlich kommen zwei alte Weggefährten von Sahin zurück. Etwas überraschend werden dafür Sven Bender und Sebastian Geppert den Verein verlassen.

Borussia Dortmund: Pizczek wird Sahins Co-Trainer

Nuri Sahins Trainer-Team ist komplett. Neben Lukasz Piszczek werden Joao Tralhao und Ertugrul Arslan den neuen BVB-Coach in der kommenden Saison als Assistenten unterstützen. „Uns ist es gelungen, mit Joao, Ertugrul und Lukasz ein Trio zusammenzustellen, das viele Kompetenzen und gute Ideen mitbringt und Nuri gut zuarbeiten wird. Wir sind davon überzeugt, dass sie mit ihren unterschiedlichen Stärken dabei helfen werden, eine erfolgreiche Saison zu spielen“, erklärt der neue BVB-Boss Lars Ricken.

Und auch Sportdirektor Sebastian Kehl betont: „Wir haben in unseren Gesprächen schnell ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut. In dieser Konstellation ist unser Trainerteam um Nuri sehr gut aufgestellt. Die drei werden uns dank ihrer verschiedenen Erfahrungswerte in unterschiedlichen Bereichen helfen, unsere Ziele zu erreichen.“

Tralhao und Arslan standen bis Anfang 2024 mit Sahin bei Antalyaspor an der Seitenlinie. Pizczek, der 382 Pflichtspiele für Dortmund absolvierte, war zuletzt bei seinem Heimatverein LKS Goczalkowice-Zdroj als Spieltrainer aktiv. Jetzt kehrt er zum BVB zurück.

Bender verlässt den BVB

Überraschend kommt allerdings die Entscheidung, dass Bender geht. Ex-BVB-Star Bender wird „aufgrund seines privaten Umfelds und seiner persönlichen Trainerentwicklung“ nicht mehr zur Verfügung stehen.

Cheftrainer Nuri Sahin erklärt: „Ich möchte mich bei Sven und Sebastian für unsere Zusammenarbeit bedanken. Jetzt freue ich mich auf das neue Team und den täglichen Austausch mit drei Fachmännern, die ich menschlich und inhaltlich enorm schätze. Mit Joao und Ertugrul habe ich bei Antalyaspor bereits zusammengearbeitet. Und Lukasz war für mich die erste Wahl, nachdem klar war, dass Sven den BVB zur neuen Saison leider verlassen wird. Zu ihm habe ich eine spezielle Verbindung, ich hätte sehr gerne mit Sven weitergearbeitet.“