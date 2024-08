Niclas Füllkrug staunt nicht schlecht – als er auf dem Platz steht, ist plötzlich DAS zu hören

Obwohl Niclas Füllkrug gerade mal ein Jahr bei Borussia Dortmund verbracht hat, trauerten viele Anhänger dem 31-Jährigen bei seinem Abgang hinterher. Denn der Stürmer überzeugte vor allem durch regelmäßige und wichtige Tore – und war mit seiner authentischen Art sehr beliebt beim schwarzgelben Anhang.

Für Tore sollen beim BVB nun Maximilian Beier und Serhou Guirassy sorgen. Niclas Füllkurg hingegen spielt jetzt für West Ham United. Beim Klub aus London soll der deutsche Nationalspieler für Furore sorgen. Seine Fans sorgten nun zuletzt für eine Überraschung – damit hätte er wohl nicht gerechnet!

West-Ham-Fans widmen Niclas Füllkrug eigenen Fangesang

Beim 2:0-Erfolg bei Crystal Palace wurde Füllkrug von Trainer Julen Lopetegui nach einer Stunde eingewechselt. Das begeisterte die Anhänger von West Ham scheinbar so sehr, dass sie gleich einen Fangesang für den Ex-BVB-Spieler anstimmten. Im Chor sangen sie: „We’ve got a big fucking German „. Damit spielten die Fans wohl auf die kräftige Spielweise Füllkrugs an, die sie so vorher noch nicht ein ihren eigenen Reihen hatten.

Und die Anfeuerungsgesänge hatten sogar einen positiven Effekt. Nur vier Minuten nach der Einwechslung von Füllkrug erzielte West Ham die 1:0-Führung, gleich fünf Minuten später folgte sogar das zweite Tor. An keinen der beiden Treffer war der Neuzugang allerdings direkt beteiligt.

Füllkrug bislang noch nicht ganz angekommen

Insgesamt läuft es für den ehemaligen Dortmunder bei seiner ersten Station im Ausland noch nicht so ganz rund. Füllkrug kam bislang in drei Spielen zum Einsatz, durfte aber nie über die volle Distanz auf dem Rasen stehen. Auch auf seinen ersten Scorerpunkt wartet der Stürmer bislang noch vergeblich.

Immerhin: Beim letzten Spiel im League-Cup gegen Bournemouth rutschte Füllkrug das erste Mal in die Startformation. Ob selbiges auch für die kommende Partie gegen Manchester City gilt, bleibt abzuwarten.