Nagelsmann schockt BVB-Stars! Bei dieser Ansage wird ihnen schwarz vor Augen

In Deutschland ist die Euphorie zurück! Pünktlich vor der EM 2024 kann die DFB-Elf wieder spielen und gewinnen. So manchem BVB-Star dürfte angesichts der Testspiel-Erfolge aber Böses schwanen.

Auf zig Stars von Borussia Dortmund hatte Julian Nagelsmann verzichtet – die Erfolge geben ihm recht. Nach dem 2:1 gegen die Niederlande folgte nun eine Ansage, die viele EM-Hoffnungen beim BVB platzen lassen dürfte.

Nagelsmann schockt BVB-Stars

Frankreich geschlagen, Niederlande geschlagen. Mit zwei Siegen gegen Top-Teams hat die deutsche Nationalmannschaft die Euphorie zurückgeholt. Plötzlich sind sich alle einig: Bei der Heim-EM geht was. Einen Mammutanteil am Erfolg hat der Bundestrainer. Julian Nagelsmann traf mit seinen Matchplänen und Aufstellungen ins Schwarze.

Für die deutschen Stars von Borussia Dortmund ist das keine gute Nachricht. Nur einen einzigen Spieler hatte Nagelsmann aus dem BVB-Kader für die Länderspiele nominiert: Niclas Füllkrug.

Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Mats Hummels, Emre Can, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Marco Reus, Youssoufa Moukoko und weitere BVB-Stars warteten vergeblich auf einen Anruf. Die Nicht-Nominierung schlug hohe Wellen, sorgte in Dortmund für Frust. Doch war wohl erst der Anfang.

BVB-Stars müssen EM-Hoffnungen begraben

Durch die erfolgreichen Tests besteht für den Bundestrainer nun wenig Anlass für Veränderungen. Genau das sagte Nagelsmann nach dem Spiel auch selbst. Seine Aussagen dürften die EM-Hoffnungen der daheimgebliebenen Borussen wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lassen. Auf die Frage, wie viel EM-Kader in der Testspiel-Mannschaft schon steckte, sagte der 36-Jährige ganz deutlich: „Wenn alle fit sind, dann werden wir im Sommer keine zehn Spieler austauschen. Auch keine fünf. Vielleicht nur ein, zwei.“ Aussagen, bei denen so manchem BVB-Star schwarz vor Augen werden dürfte. Der Traum, noch auf den EM-Zug aufzuspringen, erlebt einen brutalen Rückschlag.

Für die wenigen Veränderungen drängen sich andere Spieler auf: Leroy Sané war diesmal nicht dabei, auch Leon Goretzka, Robin Gosens und weitere DFB-Stars gelten als heiße Anwärter auf einen Kaderplatz. Julian Nagelsmann ergänzt: „Die, die jetzt nicht dabei waren, müssen besser sein als die jetzt.“ Davon sind viele Nationalspieler von Borussia Dortmund derzeit ein ganzes Stück entfernt. Am Ende droht Niclas Füllkrug tatsächlich der einzige BVB-Spieler in der Deutschland-Mannschaft zu werden.