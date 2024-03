Borussia Dortmund: Schallende Ohrfeige für BVB-Stars! Jetzt spricht Nagelsmann Klartext

Aus BVB-Sicht ist der Blick auf die Kader-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine bittere Enttäuschung: Bis auf Niclas Füllkrug hat es kein Spieler von Borussia Dortmund ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft geschafft.

Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt – sie alle müssen bei den nächsten Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft zuschauen. Ausgerechnet kurz vor der EM im eigenen Land haben es die BVB-Stars nicht in den Kader geschafft. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht nun Klartext.

BVB-Stars kassieren bittere Absage von Nagelsmann

Potenzielle Nationalspieler hat Borussia Dortmund viele in seinen eigenen Reihen. Mit Niclas Füllkrug schaffte es nun aber nur ein einziger BVB-Star in den Kader von Julian Nagelsmann. Mats Hummels, Niklas Süle und Julian Brandt, die im November 2023 noch dabei waren, haben es nicht geschafft.

Und auch Nico Schlotterbeck, Emre Can, Felix Nmecha, Karim Adeyemi, Marco Reus und Youssoufa Moukoko, die sich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft machen, wurden wieder einmal nicht berücksichtigt.

Stattdessen hat Nagelsmann für einige Überraschungen besorgt: Die formstarken Stuttgarter Chris Führich, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und auch Deniz Undav sind dabei. Und auch die stark aufspielenden Jan-Niklas Beste (FC Heidenheim) und Maxi Beier (TSG Hoffenheim) dürfen sich zeigen.

„Die Türe ist für keinen zu“

„Das Momentum ist sehr entscheidend“, begründete Nagelsmann seine Entscheidung, betonte aber gleichzeitig: „Die Türe ist für keinen zu.“ Alle Spieler hätten in den kommenden Monaten noch die Chance, sich zu anzubieten. Das habe er ihnen in Einzelgesprächen gesagt. „Die Spieler wissen aus den Gesprächen, was ich verlange und was mir fehlt, um für die EM nominiert zu werden“, so Nagelsmann.

Mit BVB-Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl habe er telefoniert. „Es hat mir keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich mache“, sagte Nagelsmann und stellte klar: „Es ist keine Entscheidung gegen den BVB. Es geht um die einzelnen Spieler.“

Eine endgültige Entscheidung für die EM ist die Nominierung von Nagelsmann noch nicht, ein Fingerzeig aber schon. „Ganz drehen wird es nicht“, betonte der Bundestrainer.