Borussia Dortmund: Nach DFB-Knall – Mega-Chance für BVB-Sorgenkind

Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell. Am Donnerstagmittag (14. März) verkündete Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehende Länderspielpause. Die Nominierung ist eine Ohrfeige für die zahlreichen DFB-Spieler von Borussia Dortmund.

Exakt einer von zehn Kandidaten schaffte es ins Aufgebot von Nagelsmann: Niclas Füllkrug. Der Rest bleibt mit Frust zu Hause. Doch der DFB-Knall ist für ein Sorgenkind von Borussia Dortmund vielleicht sogar die große Chance.

Borussia Dortmund: Moukoko außen vor

Seit mehr als drei Jahren gehört Youssoufa Moukoko nun schon zum Profi-Kader des BVB. Als Mega-Juwel in den Himmel gehoben, kommt er seitdem über den Status als Ersatzstürmer kaum hinaus. Auch in dieser Saison sind seine Einsatzzeiten vor allem eins: frustrierend.

Auch beim Champions-League-Rückspiel gegen PSV Eindhoven schmorte er mal wieder 90 Minuten auf der Bank. Unter Trainer Edin Terzic ist derzeit absolut kein Vorbeikommen an Niclas Füllkrug. Doch der wird in den kommenden Tagen eben nicht bei Borussia Dortmund verweilen.

Kommt die Wende?

Davon könnte Moukoko profitieren. Er hat zwei Wochen Zeit, sich in Abwesenheit seines Konkurrenten im Training zu beweisen. Mehr noch: Nach der Länderspielpause trifft der BVB auf den FC Bayern München.

Weil eben zahlreiche (deutsche) Nationalspieler zu Hause bleiben, kann sich Terzic während der Unterbrechung ausnahmsweise mit einem Großteil seiner Stammspieler gezielt auf die kommende Aufgabe vorbereiten und Automatismen verfeinern. Zieht Moukoko mit und bietet sich an, könnte er dadurch vielleicht als Überraschung in die Startelf rutschen oder zumindest wieder näher an die Mannschaft herankommen.

Borussia Dortmund: Ansporn für den Rest

Zudem sollte die Nagelsmann-Ohrfeige auch für Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Co. ein Weckruf sein. Die Entwicklung des BVB stagnierte zuletzt. Mit seinem Kahlschlag macht der Bundestrainer deutlich: Die Heim-EM ist für alle in Gefahr!

Davon angestachelt, könnten die Profis auch für Borussia Dortmund ein Gewinn sein. Wenn die Spieler sich reinhängen und sich für die EM beweisen, wäre das bei der Erfüllung der schwarz-gelben Saisonziele äußerst hilfreich.