Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! Entscheidung um BVB-Star gefallen

In den vergangenen Tagen gab es ordentlich Aufregung in Fußball-Deutschland! Grund dafür sind die Nominierungen der DFB-Stars für die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Von Borussia Dortmund wurde bislang Nico Schlotterbeck nominiert.

Nun reiht sich ein weiterer Star von Borussia Dortmund ein. Die Nominierung ist genauso kurios wie bei den anderen Spielern zuvor.

Borussia Dortmund: Nächster Star bei der EM dabei

Angefangen hat es mit Nico Schlotterbeck in der Tagesschau, anschließend folgten weitere kuriose Verkündungen von deutschen Nationalspielern. So wurde beispielsweise Jonathan Tah von Bayer Leverkusen vom Influencer und Altenpfleger Rashid Hamid und Oma Lotti verkündet. Jetzt darf sich der nächste Profi von Borussia Dortmund freuen.

Niclas Füllkrug steht im vorläufigen EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Am Dienstagmorgen (14. Mai) wurde der Stürmer der Schwarzgelben nominiert. In der Radio-Morgensendung von 1live des WDR wurde Füllkrugs Nominierung verkündet. Der Torjäger war selbst zugeschaltet.

„Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es macht mich so stolz“, freut sich Füllkrug über die Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und der BVB-Star sagte über den Coach: „Wir haben beim letzten Lehrgang schon lange unter vier Augen gesprochen. Wenn er solche Gespräche führt und du nicht auf den Kopf gefallen bist, solltest du verstehen, dass er mit dir plant.“

Folgen weitere BVB-Stars?

Den kompletten vorläufigen Kader gibt Nagelsmann am Donnerstag (16. Mai, 13 Uhr) in Berlin bekannt. Weitere Profis von Borussia Dortmund, die sich Hoffnungen machen dürfen, sind unter anderem Mats Hummels, Niklas Süle, Emre Can, Julian Brandt, Felix Nmecha, Youssoufa Moukoko, und Karim Adeyemi. Sie alle haben schon Länderspiele absolviert. Ob sie auch nominiert werden?

Neben Schlotterbeck, Tah und Füllkrug wurden zudem Aleksander Pavlovic über RTL-Moderation Frauke Ludowig sowie Manuel Neuer über die „Dachdeckerin Chiara“ auf Instagram verkündet.