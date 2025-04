Borussia Dortmund: Ablösefrei zu haben! Schnappt der BVB bei diesem Star zu?

Aktuell ist Borussia Dortmund mit dem Saisonendspurt in der Bundesliga beschäftigt, wo noch die Teilnahme an einem internationalen Geschäft gelingen soll. Damit sollen Spieler zum BVB gelockt werden, ansonsten wird es im Sommer schwierig, potenzielle Neuzugänge von einem Wechsel zu überzeugen.

Sportdirektor Sebastian Kehl wird sich schon jetzt umschauen, welche Spieler für die kommende Saison ein Thema wären. Besonders beliebt: ablösefreie Transfers. Dabei könnte sich Borussia Dortmund einen Abwehr-Star schnappen.

Borussia Dortmund: Star ablösefrei zu haben

Diese Transfers hat nicht nur Borussia Dortmund gern! Für einen Spieler nichts ausgeben, kommt für die Vereine immer gelegen. Lediglich eine Summe für die Unterschrift muss an den Spieler gezahlt werden, aber ansonsten geht man den hohen Ablösesummen aus dem Weg.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Abschied steht bevor! Konkurrent nimmt BVB-Star ins Visier

Das wird sich der BVB vermutlich auch bei Olivier Boscagli denken. Um den 27-Jährigen ist es zuletzt still geworden, nachdem vor einigen Monaten über seine Zukunft spekuliert wurde. Sein Vertrag bei PSV Eindhoven läuft zum Saisonende aus. Es gibt aktuell weder Berichte über eine Verlängerung noch über einen Abschied.

Vermutlich wird er Gespräche mit einigen Teams führen, die ab der kommenden Saison infrage kommen könnten. Ob auch Borussia Dortmund dazuzählt? Genau für seine Position wollen die Schwarzgelben Verstärkung holen.

Schnappt der BVB zu?

Da er ablösefrei zu haben ist und in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, wird er wohl auf der Transferliste von Borussia Dortmund stehen. In Eindhoven ist Boscagli aus der Startelf nicht mehr wegzudenken und liefert immer gute Leistungen ab. Als Abwehrspieler hat er schon fünf Tore vorbereitet und einen Treffer selber erzielt. Zudem ist er auch als Außenverteidiger einsetzbar.

Vor allem könnte Boscagli ein guter Transfer werden, wenn Abwehrchef Nico Schlotterbeck den Verein verlassen sollte. Zuletzt wurde bekannt, dass mehrere Top-Klubs aus Europa an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert sind. Aufgrund seiner schweren Verletzung ist ein Wechsel in diesem Sommer aber wohl kein Thema.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte der BVB tatsächlich Interesse an Boscagli haben, müsste es schnell gehen. Schließlich wollen ihn sicherlich auch andere Vereine haben. Da es aber aktuell noch unklar ist, ob Borussia Dortmund auch in der kommenden Spielzeit international spielt, wird es schwierig für Kehl und Co., ihn von einem Wechsel zu überzeugen.