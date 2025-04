Borussia Dortmund: Abschied steht bevor! Konkurrent nimmt BVB-Star ins Visier

Bei Borussia Dortmund steht ein spannender Sommer bevor! Der BVB wird sich von einigen Spielern verabschieden, die in dieser Saison auf ganzer Linie enttäuscht haben. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Namen genannt, die ab der kommenden Spielzeit nicht mehr zum Kader dazugehören werden.

Einer von ihnen soll Julian Brandt sein. Für den Mittelfeldspieler könnte nach dem Saisonende die Zeit bei Borussia Dortmund enden. Dafür hat ihn nun ein Bundesligist ins Visier genommen.

Borussia Dortmund: Star vor Abschied

Eigentlich galt eine Vertragsverlängerung von Julian Brandt bei Borussia Dortmund lange als Formsache. Doch dann konnte der 28-Jährige nicht mehr überzeugen, wurde immer wieder kritisiert und gehört seit Kurzem nicht mal mehr zur Startelf. Kein Wunder also, dass sich die Gerüchte über einen Abschied im Sommer vermehren.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Bleibt Kovac? Entscheidung wohl gefallen

Dabei könnte es Brandt in der kommenden Spielzeit zu einem Konkurrenten ziehen. Wie „Sky“ berichtet, soll Werder Bremen an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein. Wie der Pay-TV-Sender weiter berichtet, haben die Hanseaten die Lage im Blick, erste Gedankenspiele wurden angestellt.

Brandt ist in Bremen geboren, ist aber nie für Werder aufgelaufen. Vor zwei Jahren erklärte er, dass sein Herz dennoch für den Traditionsverein schlägt: „Ich habe mir als kleines Kind immer vorgenommen, dass ich Profi werde und irgendwann wieder nach Bremen zurückkehre. Mein kleiner Bruder spielt da, meine Familie wohnt in Bremen. Ich habe da eine besondere Beziehung dorthin.“

Brandt zu Werder?

In seiner Kindheit spielte er bei den Bremer Vorstadtklubs SC Borgfeld (2001-2009) und FC Oberneuland (2009-2011). Danach ging es in die Akademie des VfL Wolfsburg. Der Profidurchbruch glückte später bei Bayer Leverkusen. Anschließend folgte der Wechsel zu Borussia Dortmund.

Kommt es nun im Sommer zur Rückkehr in die Heimat? Die Hanseaten müssten allerdings eine Ablösesumme zahlen. Aber das ist noch nicht alles. Das kolportierte Jahresgehalt von acht bis neun Millionen Euro macht einen Wechsel mehr als nur schwer. Brandt müsste schon deutliche Abstriche machen.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob es tatsächlich zu einem Wechsel an die Weser kommen wird, zeigt sich in den kommenden Wochen und Monaten. Es dürften jedoch auch noch andere Vereine an einer Verpflichtung von Brandt interessiert sein.