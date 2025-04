Borussia Dortmund: Bleibt Kovac? Entscheidung wohl gefallen

Nach den erfolgreichen Ergebnissen der vergangenen Wochen kann man bei Borussia Dortmund sagen: Die Wende ist gelungen. Auch wenn in der Champions League das bittere Aus folgte, hat Niko Kovac es geschafft, dass der BVB sich stabilisiert hat und zum Saisonendspurt voll angreifen kann.

Das große Ziel dürfte klar sein: Das internationale Geschäft zu schaffen – am besten erneut die Champions League. Doch auch wenn Borussia Dortmund dies nicht schaffen sollte, haben die Bosse wohl eine Entscheidung um die Zukunft von Kovac getroffen.

Borussia Dortmund: Kovac hat die Wende geschafft

Bis vor einigen Wochen sah es für Borussia Dortmund noch so aus, als würde eine ohnehin schon enttäuschende Saison extrem bitter zu Ende gehen. Mittlerweile ist der BVB im Rennen um die internationalen Plätze wieder voll dabei und kann sogar von der Königsklasse träumen. Bis auf Rang vier sind es vier Spieltage vor dem Ende nur noch fünf Punkte.

Einen großen Anteil daran hat Niko Kovac, der nach anfänglichen Schwierigkeiten die Kurve bekommen und die Mannschaft stabilisiert hat. Das wird vor allem die Verantwortlichen freuen. Auch wenn Kovac einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben hat, wurde zuletzt viel über seine Zukunft spekuliert. Nun aber hat er die Wende geschafft.

Wie die „Bild“ berichtet, sind die BVB-Bosse zufrieden mit ihm und würden auch über die Saison hinaus weiter mit Kovac arbeiten. Vor allem Lars Ricken und Sebastian Kehl sind von seiner Arbeit überzeugt.

Mit Kovac in die neue Saison

Das zeigte Kovac in den vergangenen Wochen mit dem ansehnlichen Fußball gegen den FC Bayern (2:2) und dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Barcelona, als Borussia Dortmund mit 3:1 gewann, aber aufgrund der bitteren 0:4-Pleite aus dem Hinspiel am Ende doch noch rausgeflogen ist.

Die Entwicklung stimmt und das ist den Bossen wichtig. Es soll am besten so weitergehen, damit der BVB auch in der kommenden Saison international spielt – dann auch mit Niko Kovac als Cheftrainer.