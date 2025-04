Borussia Dortmund: Hammer-Wende? Trainer vor BVB-Verbleib

Das Saisonende rückt immer näher und bei Borussia Dortmund müssen noch viele Entscheidungen getroffen werden. Und das nicht nur bei der ersten Mannschaft, wo noch mehrere Fragen geklärt werden müssen. Dazu gehört auch, ob mit Niko Kovac weitergemacht wird oder nicht.

Aber auch ein anderer Trainer von Borussia Dortmund ist aktuell im Fokus: Mike Tullberg. Um den U19-Coach gibt es aktuell viele Gerüchte über einen Abgang im Sommer. Jetzt könnte es zur spektakulären Wende kommen.

Borussia Dortmund: Doch kein Trainer-Knall?

Genauso wie bei den Profis läuft es auch für die U23 von Borussia Dortmund in dieser Saison enttäuschend. In der 3. Liga kämpft das Team von Trainer Jan Zimmermann um den Klassenerhalt, steckt tief im Abstiegskampf. Erst am Sonntagabend gab es eine bittere 1:2-Niederlage bei Erzgebirge Aue.

Zur kommenden Saison soll es dann eine Veränderung auf der Trainerbank geben. Mike Tullberg, der bisher die U19 trainierte, soll zum Chefcoach der Dortmunder U23 werden, berichtet der „Reviersport“. Zimmermann müsste dann seinen Posten als Trainer abgeben. Wie es mit ihm weitergeht, ist unklar.

Tullberg konnte in dieser Saison schon bei der 1. Mannschaft überzeugen, als er nach der Entlassung von Nuri Sahin in drei Spielen auf der Bank saß und in allen drei Partien ungeschlagen blieb. Danach wurde Niko Kovac verpflichtet, woraufhin Tullberg zurück zur U19 musste.

Bericht sorgte für Aufsehen

Vor dem „Reviersport“-Bericht gab es Aufregung um Tullberg. Die „Ruhr Nachrichten“ berichteten nämlich, dass eine Vertragsverlängerung des Trainers ausgeschlossen sei und es deshalb im Sommer zum Abschied kommen könnte. Tullberg hat beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2026.

Jetzt könnte er also doch bleiben und die zweite Mannschaft des Traditionsvereins trainieren. Dafür wird er hoffen, dass der Klassenerhalt in der 3. Liga gelingt. Falls nicht, muss die U23 des BVB in die Regionalliga West runter.