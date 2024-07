Mats Hummels: Wende um Ex-BVB-Star? Jetzt steht eine Entscheidung bevor

Seit Montag (1. Juli) ist es offiziell: Mats Hummels ist kein Spieler von Borussia Dortmund. Der Routinier verlässt den BVB nach fünf Jahren wieder und sucht sich eine neue Herausforderung. Doch bislang ist seine Zukunft noch nicht geklärt.

Das könnte sich in Kürze allerdings ändern. Seit Wochen kursieren viele Gerüchte rund um den Weltmeister von 2014. Vor allem ein Klub blieb dabei hartnäckig: RCD Mallorca. Der spanische Erstligist möchte Mats Hummels unbedingt verpflichten.

Mats Hummels: Zieht es ihn nun doch nach Mallorca?

„Da ist absolut nichts dran“, versicherte RCD-Sportdirektor Pablo Ortells noch Mitte Juni bezüglich einer Hummels-Verpflichtung. Doch nun könnte sich das Blatt wieder wenden. Denn die Mallorquiner sollen Ernst machen und auf einen Hummels-Wechsel drängen.

Laut „Sport1“ soll Mallorca das ursprüngliche Angebot an Hummels deutlich verbessert haben – genauer gesagt um ganze 400.000 Euro. Die Spanier bieten dem ablösefreien Hummels nun ein Paket in Höhe von 2,8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für ein Jahr – netto wären das rund 2 Millionen.

Die Hummels-Seite mit Mats und seinem Papa Hermann will sich zeitnah mit den Mallorca-Verantwortlichen zusammensetzen und einen möglichen Transfer durchsprechen. Eine Entscheidung wird voraussichtlich noch in dieser Woche fallen.

Hummels spricht bereits Spanisch

Aufgrund der deutlich verbesserten Offerte des La-Liga-Klubs könnte ein Deal in den kommenden Tagen bereits unter Dach und Fach gebracht werden. Denn: Hummels betonte schon oft, dass es ihm primär nicht ums Geld gehen würde. Zumal er schon aus Schulzeiten bereits Spanisch sprechen soll.

Ein weiterer Pluspunkt: Hummels verweilt häufig auf den Baleareninseln, verbringt dort viele Urlaube und besitzt sogar schon ein Haus auf Mallorca – genauso wie seine Ex-Frau Cathy. Somit könnte er auch seinen Sohn Ludwig häufiger sehen.