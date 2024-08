Mats Hummels: Desaster ist perfekt – BVB-Fans fassungslos

Große Fragezeichen um Mats Hummels! Mit diesen Entwicklungen rund um den früheren Star von Borussia Dortmund hätte wohl kaum ein Fan gerechnet.

Es geht um das Ende von Mats Hummels beim BVB, die Vereinssuche des ehemaligen Nationalspielers und den aktuellen Stand der Dinge. Aber eins nach dem anderen.

Mats Hummels und sein Aus beim BVB

Die vergangene Saison war eine der stärksten – vielleicht sogar DIE stärkste – in der an starken Saisons reichen Karriere von Mats Hummels. Speziell in der Champions League zeigte der Innenverteidiger überragende Leistungen und hatte maßgeblichen Anteil am sensationellen Finaleinzug von Borussia Dortmund.

Umso erfreuter waren die BVB-Fans, als der 35-Jährige unmittelbar nach Saisonende überraschend durchblicken ließ, dass er sich einen Verbleib bei Borussia Dortmund vorstellen könne. Zuvor war man fest davon ausgegangen, dass Mats Hummels seinen auslaufenden Vertrag bei den Schwarzgelben nicht verlängern und stattdessen eine neue Herausforderung suchen würde.

Dann folgte der Hammer: Borussia Dortmund verkündete, dass man den Vertrag mit dem Abwehr-Ass nicht verlängert. Medienberichten zufolge soll Mats Hummels beim BVB in Ungnade gefallen sein. So soll er intern und extern sowohl Trainer Edin Terzic als auch seine Teamkollegen zu scharf kritisiert haben, hatten die „Ruhr Nachrichten“ berichtet.

Und so stand bereits Mitte Juni fest: Nach insgesamt 13 Jahren wird es zum 30. Juni zur Trennung zwischen Hummels und der Borussia kommen.

Mats Hummels sucht in diesem Sommer nach einem neuen Verein. Foto: imago/Sportsphoto

Mats Hummels sucht neuen Verein

Was für viele Fans zu jenem Zeitpunkt ebenfalls so gut wie sicher war: Ein Spieler mit der Klasse eines Mats Hummels wird wohl nicht lange brauchen, um einen neuen Verein zu finden. Und die Gerüchte um Hummels‘ potenziellen neuen Arbeitgeber schossen umgehend wie Pilze aus dem Boden.

Zunächst galt der FC Bologna als heißer Kandidat. Der Champions-League-Teilnehmer gab in diesem Sommer seinen Shooting-Star Riccardo Calafiori an den FC Arsenal ab und hatte dementsprechend Bedarf im Abwehr-Zentrum. Doch die Verhandlungen platzten.

Auch Bayer Leverkusen wurde im Kreise der Interessenten genannt. Schließlich galt Bayer-Verteidiger Jonathan Tah seit Monaten als Kandidat für einen Abgang. Da wäre Mats Hummels ein würdiger Ersatz.

Ebenfalls heiß gehandelt: Brighton & Hove Albion. Der Premier-League-Club aus dem Süden Englands befindet sich in diesem Sommer auf ausgiebiger Shopping-Tour, hat bereits mehr als 170 Millionen Euro Ablöse für neue Spieler ausgegeben – bei Transfer-Einnahmen von „nur“ rund 34 Millionen Euro. Zudem ist mit Fabian Hürzeler ein alter Bekannter der Hummels-Familie der neue Trainer bei Brighton.

Und jetzt soll auch Real Sociedad San Sebastian ins Werben um den Abwehr-Star eingestiegen sein. Dort sehe man in Hummels einen geeigneten Spieler, der als Mentor für das Mega-Talent Jon Martin fungieren könne.

Mats Hummels verabschiedete sich in diesem Sommer vom BVB. Foto: imago/Sven Simon

Ex-BVB-Star immer noch auf Suche

Dass sich (angeblich) so viele Vereine für Mats Hummels interessieren, ist schön und gut. Doch Fakt ist: Der Weltmeister von 2014 ist immer noch vereinslos.

Am vergangenen Wochenende (16. – 18. August) begann in allen großen Fußball-Nationen bereits die Saison 2024/25: in Deutschland mit dem DFB-Pokal, in Italien, Spanien, England und Co. mit dem Liga-Spielbetrieb. Dass Mats Hummels zu diesem Zeitpunkt immer noch auf Vereinssuche ist, kommt einem Desaster gleich. Viele Fans können es nicht fassen. Damit war zu Beginn der Transferperiode niemals zu rechnen.

Theoretisch hat der einstige BVB-Star immer noch alle Zeit der Welt, um einen neuen Arbeitgeber zu finden. Schließlich könnte er als derzeit vereinsloser Spieler auch noch nach dem Ende der Transferperiode (30. August, 20 Uhr) einen neuen Vertrag unterzeichnen.

Doch das war sicher nie das Ziel des Innenverteidigers. Nur zu gerne hätte er mit seinem neuen Verein bereits die Vorbereitung bestritten und am vergangenen Wochenende den Saisonstart hingelegt.

Stattdessen ist Mats Hummels weiter auf der Suche. Und seine Fans werden diese Suche weiter mit Spannung verfolgen.