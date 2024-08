Borussia Dortmund zittert plötzlich – DIESE Nachricht kommt zur Unzeit

Jetzt wird es richtig ernst! Am kommenden Samstag (24. August) startet Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Saison. Im ersten Top-Spiel der neuen Spielzeit empfängt der BVB im Abendspiel Eintracht Frankfurt.

Wie auch Borussia Dortmund gewannen die Adlerträger ihr Pokal-Spiel mit 4:1 deutlich. Dabei machte besonders ein Spieler auf sich aufmerksam, mit dem auch der BVB einst flirtete. Dass sein Knoten ausgerechnet jetzt platzt, sind keine guten Nachrichten.

Borussia Dortmund droht große Gefahr

Als in der 68. Minute die Anzeigetafel an der Seitenlinie aufflackerte und damit einen Wechsel ankündigte, war die Partie gelaufen – und der Spieler des Spiels bereits gekürt. Eine Halbzeit lang hatten es die Frankfurter gegen Braunschweig ruhig angehen lassen, dann explodierte die Mannschaft von Dino Toppmöller.

Innerhalb von neun Minuten gelangen drei Tore. Im Fokus stand dabei stets Hugo Ekitike. Den ersten Treffer bereitete er mit einer Außenrist-Flanke auf Fares Chaibi vor, die Tore zwei und drei erzielte er mit links selbst. Frankfurts Einzug in die nächste Runde stand damit fest, und so konnte Toppmöller seinem Angreifer nach 68. Minuten eine Pause gönnen.

Den Auftritt dürfte sicherlich auch Borussia Dortmund verfolgt haben und in den kommenden Tagen eine beachtliche Rolle in der Vorbereitung auf das Spiel einnehmen. Ekitike hat gezeigt, wozu er fähig ist. Und eine Heimniederlage zum Start will man beim BVB natürlich unbedingt vermeiden.

BVB einst selbst an Ekitike dran

Dabei weiß man in Dortmund schon länger, was in dem Franzosen steckt. Im vergangenen Sommer noch sollen die Schwarz-Gelben an dem Angreifer dran gewesen sein. Dann allerdings schloss er sich Paris St. Germain an. Ein halbes Jahr führte ihn sein Weg dann aber noch in die Bundesliga.

Frankfurt lieh den 1,89-Meter-Schlaks zunächst im Winter aus. Seine Torausbeute war mit vier Bundesliga-Treffern zwar ausbaufähig, es dauerte bis Mitte April, ehe er erstmals traf. Dennoch zog die Eintracht im Sommer die Kaufoption. Ein Schritt, der sich als der richtige erweisen könnte.

Beim Spiel gegen Borussia Dortmund wird sich also zeigen, ob Ekitike endgültig bei Frankfurt angekommen ist und die BVB-Abwehr vor Probleme stellen kann.