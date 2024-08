Mats Hummels: BVB-Trainer Sahin macht Andeutung – Entscheidung längst gefallen?

Am Freitagabend (23. August) startet die Bundesliga in die neue Saison – und noch immer hat Mats Hummels keinen neuen Verein gefunden. Nach seinem Abgang beim BVB waren sich eigentlich alle sicher, dass der 35-Jährige schnell einen neuen Klub finden würde, doch so kam es nicht.

Offenbar besteht aber keine Gefahr, dass Mats Hummels seine Karriere in diesem Sommer beendet. BVB-Trainer Nuri Sahin hat sich vor dem 1. Spieltag in der Bundesliga zu seinem ehemaligen Teamkollegen geäußert und angedeutet, dass die Entscheidung schon fast gefallen ist.

Mats Hummels: Das sagt Sahin über seine Zukunft

Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, OSC Lille, AS Monaco und Bayer Leverkusen – sie alle sollen Hummels auf dem Zettel gehabt haben, zu einer Verpflichtung kam es aber nicht. Ganz heiß war es zwischenzeitlich mit dem FC Bologna, doch das vorliegende Vertragsangebot unterschrieb der 35-Jährige am Ende nicht.

Nun stellen sich die Fans allmählich die Frage: Macht Mats Hummels in diesem Sommer überhaupt weiter oder beendet der 35-Jährige doch seine Karriere? Wenn man den Worten von BVB-Trainer Nuri Sahin Glauben schenken mag, ist ein Karriereende für Hummels wohl kein Thema mehr.

+++ Youssoufa Moukoko: Nächster Nackenschlag für BVB-Juwel! Transfer geplatzt? +++

Sahin wurde auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt auf Hummels angesprochen und deutete an, dass wir den Innenverteidiger schon bald wieder auf dem Platz sehen werden. „Ich bin ich mir sicher, dass er ab Mitte September wieder sehr gut Fußball spielt“, so Sahin.

Das könnte dich auch interessieren:

Und offenbar weiß der BVB-Coach schon mehr über Hummels-Zukunft: „Ich wünsche ihm alles Gute. Was soll ich sagen? Ich weiß, in welche Richtung es geht…“ Noch ist nicht durchgesickert, zu welchem Verein es Weltmeister von 2014 zieht. Es ist allerdings von drei Vereinen die Rede, die noch Chancen haben sollen: RCD Mallorca, Real Sociedad und Brighton & Hove Albion.

„Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich Trainer wird“

Sahin äußerte dann aber auch noch einen Wunsch: Er will, dass Hummels‘ Trainer wird. „Ich wünsche meinem Freund Mats Hummels, dass er seinen komischen Humor nie verliert. Ich wünsche ihm viel Gesundheit. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich Trainer wird, damit wir uns ‚challengen‘ können. Weil wir beide sehr selbstbewusst sind. Ich wünsche ihm privat alles Gute“, so die Worte von Sahin an seinen ehemaligen Teamkollegen.