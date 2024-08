Mats Hummels: Letzter Ausweg? Plötzlich kommt DIESES Gerücht auf

Wie geht es mit Mats Hummels denn nun weiter? Das dürften sich viele Fans derzeit fragen. Denn auch knapp zwei Monate nach seinem Abgang von Borussia Dortmund ist Mats Hummels noch vereinslos. Dabei habe schon so mancher Klub angeklopft.

Ob Mallorca, Bologna oder Brighton – viele Top-Klubs wurden in den letzten Wochen mit dem Ex-BVB-Akteur in Verbindung gebracht. Jetzt reiht sich offenbar ein weiterer Verein in diese Liste ein. Mats Hummels hat vermehrt die Qual der Wahl.

Mats Hummels: Nächster La-Liga-Klub heiß auf Ex-BVB-Star

Der Nächste, bitte: Im Rennen um Hummels wird jetzt noch ein weiterer Klub gehandelt. Die spanische Tageszeitung „Noticias de Gipuzkoa“ zufolge ist Real Sociedad an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Der La-Liga-Klub soll demnach einen klaren Plan für den Ex-Nationalspieler vorsehen.

Mit dem 18-jährigen Eigengewächs Jon Martin steht ein hochtalentierter Spieler im Kader, der dringend einen erfahrenen Mann an seiner Seite braucht. Hummels könnte diese Rolle übernehmen und als Art „Ausbilder“ für den Teenager fungieren.

So richtig heiß könnte es werden, wenn der Transfer von Ex-BVB-Profi und Sociedad-Profi Mikel Merino über die Bühne geht. Der Spanier soll kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal stehen. Ist Merino erst einmal von der Gehaltsliste, könnte der spanische Top-Klub bei Hummels Ernst machen.

Hummels setzt eigene Deadline

Wie „Sky“ berichtet, will Hummels in den nächsten sieben Tagen entscheiden, wohin die Reise für ihn geht. Ein Karriereende ist demnach zwar weiter eine Option, allerdings spricht derzeit viel für eine Fortsetzung seiner Karriere – doch bei welchem Klub? Ein Verein scheint derzeit die Nase vorn zu haben.

Weitere News:

Favorit in dem Poker soll derzeit Mallorca sein. In den letzten Stunden habe es weitere Verhandlungen gegeben, heißt es. In diese soll auch Hermann Hummels, Vater und Berater des Profis, involviert sein. Eine Entscheidung rückt also immer näher.